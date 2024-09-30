تقرير إسرائيلي: نتنياهو خدع بايدن في توقيت اغتيال نصر الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- ذكر تقرير إسرائيلي، أنه رغم الترحيب الأمريكي بعملية الاغتيال الإسرائيلية التي طالت الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال إن الهجوم نفذ في”توقيت سيئ”، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بخداع الإدارة الأمريكية.
وذكرت قناة“i24NEWS” الإسرائيلية، أنه على الرغم من التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، واللذين رحّبا خلالها باغتيال حسن نصر الله، إلا أن الأمريكيين عبّروا في المحادثات المغلقة عن“قدر كبير من الإحباط” من قرار الهجوم، وأن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى التوقيت.
ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله:“لم يخدعنا نتنياهو فحسب، بل خدعنا عمدا أيضا”.
وأوضح التقرير أن الأمريكيين يتحدثون بـ”كلمات قاسية” عن نتنياهو، لأن أفعاله تتعارض مع السياسة التصالحية لإدارة بايدن.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخشى نشوب“حرب شاملة” قبل الانتخابات مباشرة، والمخاطر التي ستجلبها.
وأوضح أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن مسألة ما إذا كانت رحلة نتنياهو إلى الأمم المتحدة عبارة عن“مناورة للخداع”.
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