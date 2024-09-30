تقرير إسرائيلي: نتنياهو خدع بايدن في توقيت اغتيال نصر الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- ذكر تقرير إسرائيلي، أنه رغم الترحيب الأمريكي بعملية الاغتيال الإسرائيلية التي طالت الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال إن الهجوم نفذ في”توقيت سيئ”، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بخداع الإدارة الأمريكية.

وذكرت قناة“i24NEWS” الإسرائيلية، أنه على الرغم من التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، واللذين رحّبا خلالها باغتيال حسن نصر الله، إلا أن الأمريكيين عبّروا في المحادثات المغلقة عن“قدر كبير من الإحباط” من قرار الهجوم، وأن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى التوقيت.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله:“لم يخدعنا نتنياهو فحسب، بل خدعنا عمدا أيضا”.

وأوضح التقرير أن الأمريكيين يتحدثون بـ”كلمات قاسية” عن نتنياهو، لأن أفعاله تتعارض مع السياسة التصالحية لإدارة بايدن.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخشى نشوب“حرب شاملة” قبل الانتخابات مباشرة، والمخاطر التي ستجلبها.

وأوضح أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن مسألة ما إذا كانت رحلة نتنياهو إلى الأمم المتحدة عبارة عن“مناورة للخداع”.