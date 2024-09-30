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باريس تعلن مقتل فرنسي ثانٍ جراء غارات إسرائيل على لبنان

9/30/2024 6:07:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN- أعلنت الخارجية الفرنسية، مقتل مواطن ثانٍ لها جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان مساء الأحد أن مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما قتل في هجوم إسرائيلي على لبنان، دون أن تورد تفاصيل عن الهجوم.

والخميس، أعلنت الخارجية الفرنسية مقتل مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما جراء "انفجار قوي" وقع قرب منزلها أدى إلى انهياره في مدينة صور جنوب غربي لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الأحد في زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث الأوضاع الراهنة مع المسؤولين اللبنانيين.

وخلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، أكد بارو دعم باريس لبنان وشعبه على الصعد كافة ومهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة.

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