باريس تعلن مقتل فرنسي ثانٍ جراء غارات إسرائيل على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN- أعلنت الخارجية الفرنسية، مقتل مواطن ثانٍ لها جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان مساء الأحد أن مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما قتل في هجوم إسرائيلي على لبنان، دون أن تورد تفاصيل عن الهجوم.
والخميس، أعلنت الخارجية الفرنسية مقتل مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما جراء "انفجار قوي" وقع قرب منزلها أدى إلى انهياره في مدينة صور جنوب غربي لبنان.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الأحد في زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث الأوضاع الراهنة مع المسؤولين اللبنانيين.
وخلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، أكد بارو دعم باريس لبنان وشعبه على الصعد كافة ومهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة.
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