نعيم قاسم: حزب الله سيواصل إسناد غزة وسنختار أمينا عاما قريبا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN- أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الاثنين، أن الحزب سيستمر بإسناد قطاع غزة في مواجهة إسرائيل.
ونفى قاسم في كلمة متلفزة بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله، ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من "حزب الله" كانوا في الاجتماع مع نصر الله، مبيناً أن
إسرائيل "لم تتمكن من المساس بقدراتنا رغم اغتيال القادة".
وأكد أن الحزب سيختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار. مردفا "كونوا مطمئنين بأن الخيارات ستكون سهلة؛ لأننا على قلب واحد".
وقال إن "إسرائيل تعتدي على المدنيين وعلى المنشآت الصحية"، وقام قاسم بتعزية المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل حسن نصر الله، مضيفا " فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخميني".
وأكد قاسم أن الحزب سيعمل على استبدال القادة الذين تم اغتيالهم بقادة جدد، مبيناً أن "حزب الله" مستعد لأي تدخل بري إسرائيلي، وأن "الحزب لديه القدرة والاستعدادية الكافية لمواجهة القوات الإسرائيلية في البر".
MENAFN30092024000205011050ID1108728770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.