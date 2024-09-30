نعيم قاسم: حزب الله سيواصل إسناد غزة وسنختار أمينا عاما قريبا

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الاثنين، أن الحزب سيستمر بإسناد قطاع غزة في مواجهة إسرائيل.

ونفى قاسم في كلمة متلفزة بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله، ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من "حزب الله" كانوا في الاجتماع مع نصر الله، مبيناً أن

إسرائيل "لم تتمكن من المساس بقدراتنا رغم اغتيال القادة".

وأكد أن الحزب سيختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار. مردفا "كونوا مطمئنين بأن الخيارات ستكون سهلة؛ لأننا على قلب واحد".

وقال إن "إسرائيل تعتدي على المدنيين وعلى المنشآت الصحية"، وقام قاسم بتعزية المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل حسن نصر الله، مضيفا " فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخميني".

وأكد قاسم أن الحزب سيعمل على استبدال القادة الذين تم اغتيالهم بقادة جدد، مبيناً أن "حزب الله" مستعد لأي تدخل بري إسرائيلي، وأن "الحزب لديه القدرة والاستعدادية الكافية لمواجهة القوات الإسرائيلية في البر".







