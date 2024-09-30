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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل كفر مالك شرق رام الله

9/30/2024 6:07:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا على مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.


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