الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل كفر مالك شرق رام الله
التاريخ
9/30/2024 6:07:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا على مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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