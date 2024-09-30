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الاحتلال يطلق الرصاص صوب مركبة في سلواد ويهدم سورا في البيرة

9/30/2024 6:07:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي اليوم الإثنين، على مركبة في بلدة سواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة أثناء مرورها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت سور منزل المواطن أديب البكري
في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة.

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