الاحتلال يطلق الرصاص صوب مركبة في سلواد ويهدم سورا في البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي اليوم الإثنين، على مركبة في بلدة سواد شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة أثناء مرورها، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت سور منزل المواطن أديب البكري
في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة.
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