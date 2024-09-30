500 شركة إيطالية في مركز دبي للسلع بزيادة 6 %

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة، إلى أكثر من 500 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 6 ٪ منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان، تتويجاً للنجاح الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة، في اختتام جولته الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في إيطاليا، والتي أقيمت في كل من ميلانو وروما، والتي ركّزت على قطاعات رئيسة، مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والرفاهية والأزياء، حيث سلّط المركز الضوء على آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وتأتي الزيارة الأخيرة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى إيطاليا في أعقاب النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 9 مليارات دولار خلال العام 2023. وبخلاف كون الإمارات تتمتع بمكانة راسخة كأكبر شريك تجاري لإيطاليا في الوطن العربي، فإن هذا النمو في الصادرات الإيطالية يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، لاسيّما وأنها تتميز ببنيتها التحتية المتطوّرة وتتمتع بموقع استراتيجي وتتبنّى إطار عمل تنظيمي قوي، مما يتيح للشركات الإيطالية فرصة مثلى للتوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع تجارة ثنائية وصلت قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة، وتتعزز علاقاتنا بسرعة كل عام. نحن نستضيف حالياً أكثر من 500 شركة إيطالية في منطقتنا الحرة، والتي تجذبها عروض القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة وبيئة الأعمال التي توفر أنظمة ولوائح صديقة للأعمال وبنية تحتية عالمية المستوى ومعدل ضريبة شركات تنافسي للغاية بنسبة 9٪. من التكنولوجيا والمجوهرات إلى الأحجار الكريمة والقهوة والطاقة، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الإيطالية تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة في السنوات القادمة بينما نواصل الاستفادة من علاقاتنا التجارية والاستثمارية المتنامية.»

وقد أقيمت فعاليات الجولة الترويجية في كلا المدينتين بالشراكة مع كل من «كوربيلو كاردو» و«جرافانتي ورايمو» و«فوربس إيطاليا» ونادي كورمايور للجولف إيه غراند جوراس. وقام كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع ما يقرب من 180 من قادة الأعمال الإيطاليين ضمن قطاعات مختلفة على مزايا ممارسة الأعمال في دبي انطلاقً من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مناطق الأعمال اتصالاً وترابطاً على مستوى العالم.