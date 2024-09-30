العجلوني: نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء

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- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم الموافق 2/10/2024 .
وقال الدكتور العجلوني أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الربيعية سيكون بمؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
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