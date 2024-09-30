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العجلوني: نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء

9/30/2024 5:22:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم الموافق 2/10/2024 .


وقال الدكتور العجلوني أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الربيعية سيكون بمؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة العاشرة صباحا.


ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.

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