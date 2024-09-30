المياه تستكمل صيانة محطات رصد الامطار

MENAFN - Khaberni) خبرني - ‎اطلع المياه والري المهندس رائد أبو السعود على تقرير انجاز واستكمال تفقد المحطات المناخية والامطار في مختلف مناطق المملكة للتأكد من جاهزيتها استعدادا لاستقبال الموسم المطري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، لتكون جاهزة للتعامل مع الهطولات المطرية في مختلف المناطق الذي نفذته الكوادر الفنية في وزارة المياه والري .

وبين المهندس أبو السعود انه ضمن الاستعدادات السنوية التي تقوم بها وزارة المياه والري لاستقبال موسم الامطار يتم اجراء كافة أعمال الصيانة لمنظومة متكاملة من شبكة المراقبة والرصد للتساقط المطري وتهيئة جميع المحطات والتأكد من جاهزيتها لتمرير معلومات الهطولات المطرية أولا بأول ضمن خطط مواجهة أثار التغيرات المناخية .



‎ امين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد أوضح ان

كوادر الوزارة

تقوم سنويا بالتاكد

من جاهزية كافة اجهزة القياس والبنى التحتية للمحطات وصيانتها موجها العاملين بالمحطات لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والدقيقة لمختلف القياسات المناخية من حيث موعدها وكيفية قياسها ومقارنتها مع القياسات المؤتمتة لتوفير المعلومة الصحيحة لإعداد التقارير والدراسات اللازمة لتنفيذ المشاريع المائية .

وبين انه يتم تشغيل محطات الرصد للتساقط المطري الكترونيا بكوادر محلية التي تقوم بجمع هذه البيانات عن بعد وتوثيقها علميا، وتعمل محطات الرصد للتساقط المطري بنظام المراقبة عن بعد تعتمد على أجهزة تقوم بقياس كميات الأمطار وإرسالها إلى مستقبل البيانات، لإدراجها في التقارير الدورية المعنية بإدارة الموارد المائية بعد مراجعتها والتأكد منها ومن دقتها ومن ثم دراستها وتحليلها علميا.

ويشار الى شدة الأمطار تقاس من خلال مجموع الكميات مع الفترة الزمنية التي هطلت فيها مما يساعد على معرفة شدتها، وتساهم معلومات وبيانات التساقط المطري في التخطيط للمشاريع التنموية وفي تنمية وإدارة المشاريع المائية ودراسة مخاطر الفيضانات وفي التخطيط العمراني وبناء الطرق والمنشآت العامة والخاصة.

يشار إلى أن وزارة المياه والري تقوم بتشغيل وإدارة شبكة متكاملة لمنظومة المراقبة والرصد ، والتي تضم محطات منتشرة في جميع مناطق المملكة ويزيد عددها عن 300 محطة رصد

، وتشمل محطات رصد التساقط المطري ومحطات في الأودية ومحطات في السدود ومحطات في الآبار إضافة الى محطات مناخية.