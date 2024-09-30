الأسهم اليابانية تفقد نحو 5% بعد فوز إيشيبا بزعامة الحزب الديمقراطي

هبط المؤشر نيكاي الياباني بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيجيرو إيشيبا، المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وتراجع نيكاي 4.8 بالمئة إلى 37919.55 عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.5 بالمئة.

وقفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 4.5 نقاط أساس إلى 0.85 بالمئة وعوائد السندات لأجل عامين بمقدار سبع نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة.

وفاز إيشيبا، المعارض لسياسة التحفيز الفائق التي تبناها بنك اليابان في العقد الماضي، على ساناي تاكايتشي المؤيدة لسياسة التيسير النقدي في منافسة محتدمة يوم الجمعة حسمت نتائجها بعد إغلاق البورصات بالفعل. ومن المقرر أن يتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء الثلاثاء.

لكن موقف إيشيبا الحالي أقل وضوحاً، إذ قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) «لا بد أن يظل التيسير النقدي اتجاهاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وسبق أن قال في بداية أغسطس إن بنك اليابان «على المسار الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية» بعدما تخلى البنك المركزي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة في يوليو.

وصعد الين بنحو 1.9 بالمئة يوم الجمعة قبل أن يرتفع بحوالي 0.3 بالمئة أخرى إلى 141.78 خلال التداولات.

ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليص إيرادات العديد من شركات التصدير اليابانية الكبيرة، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ويشكل تأييد إيشيبا لفرض ضرائب أعلى على الشركات وعلى الدخل من الاستثمار عقبة أخرى أمام الأسهم.

وتراجعت أسهم شركات السيارات مع نزول سهم شركة تويوتا موتور 7.6 بالمئة وهبوط سهم هوندا سبعة بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع أشباه الموصلات بقيادة سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق الذي تراجع ثمانية بالمئة تقريباً.

وكان القطاع المصرفي الرابح الوحيد ضمن 33 مؤشراً في بورصة طوكيو وارتفع 1.85 بالمئة. وكانت البنوك المستفيد الأكبر من التوقعات بعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، انخفض 212 سهماً وارتفع 13 سهماً.

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