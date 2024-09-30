اللون الأحمر يكسو المؤشرات الأوروبية مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات

اللون الأحمر يكسو المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة إلى 527.47 نقطة خلال التداولات، إلا أنه يتجه للارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب في نحو سبعة أشهر.

وحدت أسعار النفط، التي ارتفعت وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، من الخسائر.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني نمو البلاد بشكل أبطأ من المتوقع.

كما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 0.28% وداكس الألماني

0.40% وكاك الفرنسي

1.09% وفوتسي الإيطالي

1.3% .

وهبط سهم فولكسفاجن اثنين بالمئة بعد أن خفضت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات توقعاتها لعام 2024.

وتراجع سهم ستيلانتس إن.في ثمانية بالمئة بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الإيطالية توقعاتها السنوية، وأرجعت هذا إلى تدهور في ديناميكيات الصناعة العالمية.

وهوت أسهم السيارات 2.2 بالمئة، لتكون الخاسر الأكبر بين مختلف القطاعات.

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