الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية على بعض المناطق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية الى اكثر من 7 اقدام.
وكانت توقعت الإدارة
أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين،
والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.
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