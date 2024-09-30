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الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية على بعض المناطق

9/30/2024 5:17:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية الى اكثر من 7 اقدام.

وكانت توقعت الإدارة
أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين،
والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.

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