‏الاستئناف تقضي بالامتناع عن النطق بعقاب العليان بدعوى الطعن بصلاحيات الأمير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بدعوى النائب السابق حمد العليان، حيث ألغت حكم محكمة أول درجة بحبسه، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة مالية.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العليان لمدة سنتين عن تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة x.
يذكر أن محكمة الاستئناف قررت خلال جلسة سابقة، إخلاء سبيل العليان بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.
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