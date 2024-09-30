‏الاستئناف تقضي بالامتناع عن النطق بعقاب العليان بدعوى الطعن بصلاحيات الأمير

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بدعوى النائب السابق حمد العليان، حيث ألغت حكم محكمة أول درجة بحبسه، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة مالية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العليان لمدة سنتين عن تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة x.

يذكر أن محكمة الاستئناف قررت خلال جلسة سابقة، إخلاء سبيل العليان بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.