جائزة مليونية لهدف في مرمى خال (فيديو)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهدت مباراة
في الدوري
التشيكي بين سبارتا براغ وفريق سيغما مسابقة طريفة حصل إثرها مشجع على جائزة مالية قدرها مليون كورونا.
وخسر فريق سبارتا براغ يوم الجمعة على ملعبه 2-3 أمام سيغما في الدوري التشيكي ضمن الجولة التاسعة.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن براغ قام بين الشوطين بعمل مسابقة تحد بين مشجعيه، شهدت فوز شخص ما بمبلغ مليون كورونا، وهو ما يعادل 33 ألفا و214 جنيها استرلينيا.
وتوج مشجع سبارتا براغ بالجائزة المليونية لنجاحه في تنفيذ تسديدة صعبة ومتقنة من وسط الملعب.
وجاءت التسديدة في فتحة صغيرة موضوعة داخل مرمى خال، ولعب المشجع الكرة بشكل مباشر نحو المرمى بتصويبة أرضية كانت ضعيفة لكنها أدركت الهدف.
وقد احتفل تميمة الفريق التشيكي، الذي يحمل شعار النادي، بالركض نحو مصوب الكرة عقب نجاحه في التحدي وإصابة الهدف، ثم التقط الصورة معه أثناء تلقيه الشيك المليوني.
وعلقت الجماهير على الواقعة بأكثر من طريقة فكتب أحدهم: "لقد حصل على راتب سنوي لشخص ما في 5 دقائق فقط"، بينما علق آخر: "كان ينبغي أن أكون أنا"، وأضاف ثالث: "لقد فاز براتبي
السنوي يا أخي".
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