جائزة مليونية لهدف في مرمى خال (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت في التشيكي بين سبارتا براغ وفريق سيغما مسابقة طريفة حصل إثرها مشجع على جائزة مالية قدرها مليون كورونا.

وخسر فريق سبارتا براغ يوم الجمعة على ملعبه 2-3 أمام سيغما في الدوري التشيكي ضمن الجولة التاسعة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن براغ قام بين الشوطين بعمل مسابقة تحد بين مشجعيه، شهدت فوز شخص ما بمبلغ مليون كورونا، وهو ما يعادل 33 ألفا و214 جنيها استرلينيا.

وتوج مشجع سبارتا براغ بالجائزة المليونية لنجاحه في تنفيذ تسديدة صعبة ومتقنة من وسط الملعب.

وجاءت التسديدة في فتحة صغيرة موضوعة داخل مرمى خال، ولعب المشجع الكرة بشكل مباشر نحو المرمى بتصويبة أرضية كانت ضعيفة لكنها أدركت الهدف.

وقد احتفل تميمة الفريق التشيكي، الذي يحمل شعار النادي، بالركض نحو مصوب الكرة عقب نجاحه في التحدي وإصابة الهدف، ثم التقط الصورة معه أثناء تلقيه الشيك المليوني.

وعلقت الجماهير على الواقعة بأكثر من طريقة فكتب أحدهم: "لقد حصل على راتب سنوي لشخص ما في 5 دقائق فقط"، بينما علق آخر: "كان ينبغي أن أكون أنا"، وأضاف ثالث: "لقد فاز براتبي

السنوي يا أخي".



