استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد تعامل نتنياهو مع الحرب إلى 43%

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشف استطلاع للرأي ارتفاع نسبة تأييد تعامل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين مع الحرب إلى 43%.

وبين الاستطلاع أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحقق أكبر عدد من المقاعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، لكنه على الأرجح لن يتمكن من تشكيل حكومة.

وأضاف الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا، بينما ستفوز الأحزاب المعارضة، مثل حزب الوحدة الوطنية بقيادة بيني غانتس بـ21 مقعدا، وحزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد بـ15 مقعدا.

وعلى الرغم من تقدم الليكود في عدد المقاعد، إلا أن كتلته اليمينية والدينية لن تتجاوز 49 مقعدا، في مقابل 66 مقعدا للمعارضة.

وأظهر الاستطلاع أنه حتى في حال استبعاد حزب "راعام" من المعارضة، ستظل الأخيرة تحتفظ بالأغلبية في الكنيست.

أما بالنسبة لحزب "أوتزما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فقد شهد تراجعا من 9 مقاعد إلى 6 مقاعد.

وفيما يتعلق بوزير الجيش يوآف غالانت فقد كشف الاستطلاع أنه يحظى بتأييد شعبي واسع، حيث قال 64% من المشاركين إنه يجب أن يستمر في منصبه، فيما بلغت نسبة الرضا عن أدائه 58%.