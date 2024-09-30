الأمم المتحدة: 100 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن عدد الأشخاص الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية وعبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف شخص.

جاء ذلك في منشور لغراندي على منصة إكس، الاثنين، بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف أن "عدد اللبنانيين والسوريين الذين فروا من الغارات الجوية الإسرائيلية وعبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف".

وأشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متمركزون في أربع نقاط عبور، إضافة إلى السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم العابرين إلى سوريا.