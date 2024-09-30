تكية أم علي تحول حملاتها إلى دعم مستدام لأهالي غزة

تكية أم علي تحول حملاتها إلى دعم مستدام لأهالي غزة
التاريخ
9/30/2024 5:12:54 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح مدير عام تكية أم علي سامر بلقر أهداف حملة "لأطفالنا في الأردن وغزة" وكيفية مساهمة الراغبين في تقديم التبرعات.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · سامر بلقر يوضح أهداف حملة "لأطفالنا في الأردن وغزة" وكيفية مساهمة الراغبين في تقديم التبرعات
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