Monday, 30 September 2024 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكية أم علي تحول حملاتها إلى دعم مستدام لأهالي غزة

9/30/2024 5:12:54 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح مدير عام تكية أم علي سامر بلقر أهداف حملة "لأطفالنا في الأردن وغزة" وكيفية مساهمة الراغبين في تقديم التبرعات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · سامر بلقر يوضح أهداف حملة "لأطفالنا في الأردن وغزة" وكيفية مساهمة الراغبين في تقديم التبرعات


MENAFN30092024000209011053ID1108728610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث