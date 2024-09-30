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رائدات أعمال ديرعلا يصلن إلى أسواق إربد وعمان

9/30/2024 5:12:53 AM

(MENAFN- Amman Net) قصص أربع نساء
جمعهن الطموح وروح المبادرة والاستقلالية.. وفرص التدريب في جمعية سيدات باب الريان الخيرية.

تقرير سوسن زايدة - إنتاج مؤسسة ويش بوكس ميديا للإنتاج الإعلامي.

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