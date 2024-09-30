رائدات أعمال ديرعلا يصلن إلى أسواق إربد وعمان

(MENAFN
- Amman Net) قصص أربع نساء
جمعهن الطموح وروح المبادرة والاستقلالية.. وفرص التدريب في جمعية سيدات باب الريان الخيرية.
تقرير سوسن زايدة - إنتاج مؤسسة ويش بوكس ميديا للإنتاج الإعلامي.
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