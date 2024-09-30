شخص يطلق النار بأحد المصانع ويصيب اثنين على إثر فصله من العمل

(MENAFN
- Amman Net) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً.
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