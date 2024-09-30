محمد هاني يغيب عن الأهلي المصري 3 شهور للإصابة في الرباط الصليبي

أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني الظهير الأيمن أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، يتطلب بين شهرين إلى 3 شهور للعودة مع التأهيل.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الاثنين إن اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مواجهة الزمالك والأهلي التي جرت باستاد المملكة أرينا على لقب السوبر الأفريقي.



