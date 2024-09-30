مواجهة من العيار الثقيل.. اختبار كبير لطموحات سان جرمان وأرسنال في ملعب الإمارات

سيكون ملعب الإمارات في لندن مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل تختبر طموحات أرسنال الإنجليزي وضيفه الفرنسي، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يحلّ ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على باير ليفركوزن بطل ألمانيا الثلاثاء.

في المباراة الأولى، يدخل الفريقان الى اللقاء بعد خروج النادي اللندني بنقطة التعادل على أرض أتالانتا الإيطالي (0-0) في الجولة الأولى، فيما حقق نادي العاصمة الفرنسية فوزا صعبا على جيرونا الإسباني 1-0.

ولا يزال أرسنال من دون أي خسارة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وقد أظهر حضورا هجوميا لافتا هذا الموسم ومنها في مباراتيه الأخيرتين حيث فاز على بولتون 5-1 في كأس الرابطة الإنكليزية وليستر سيتي 4-2 في الدوري.

ويعوّل أرسنال في هذا المجال على سلاحه الفتّاك الجديد المتمثل بالكرات الثابتة حيث أشهر الـ"مدفعجية" هذه الورقة في الفترة الأخيرة وتميّز وتفوّق بها على جميع فرق الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا "إنه جانب قويّ بالفعل ولقد منحنا الكثير".

ظهرت هذه الفعالية عند أرسنال منذ قدوم المدرب الفرنسي نيكولا جوفير عام 2021، والذي عمل مع أرتيتا عندما كان مساعدا للإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي. وتجلّت هذه الميزة على وجه الخصوص بالهدف الرأسي الذي منح أرسنال التقدم على سيتي عبر البرازيلي غابريال (انتهت المباراة 2-2).

في المقابل، يبحث سان جرمان عن فوزه في المسابقة القارية التي لا يزال يطارد لقبها رغم تجنيد ترسانة كبيرة لهذا الغرض لكن من دون أن يلقى أي نجاح.

معظم هؤلاء النجوم أمسوا خارج أسوار النادي الباريسي مثل كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وسبقه قبل ذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وغيرهم.

أما الآن وبتشكيلة تخلو من النجوم الكبار، قد تكون الفرصة سانحة أمام فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للعب من دون ضغوط.

وسيكون امتحان أرسنال مفصليا في هذا المجال، لتحديد مدى قدرة سان جرمان من دون نجمه الأكبر في السنوات الأخيرة مبابي على مضاهاة الفرق الأوروبية الكبرى.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن موناكو الثاني.

- 4 أهداف في 5 مباريات -

ويستضيف باير ليفركوزن بطل ألمانيا نظيره ميلان في مباراة لا تقل شأنا.

ومع أنّ الفارق في التاريخ ببين الجانبين هائل، إذ سبق أن تُوّج روسونيري بلقب المسابقة القاري سبع مرات، في حين يعود ليفركوزن للمشاركة بعد طول غياب، الا أنّ الظروف الفنية للفريقين تحتّم مباراة مثيرة.

وبعد بداية متعثرة للموسم، نجح ليفركوزن في استنهاض صفوفه والعودة الى خضم المنافسة محليا حيث لم يخسر في مبارياته الأربع في مختلف المسابقات، ومن بينها التعادل أمام بايرن ميونيخ 1-1 السبت.

كما استهل "دي فيركسيلف" مشواره القاري بفوز ساحق على فينورد الهولندي 4-0.

من جهته، نجح ميلان في الخروج من كبوة انطلاقته المتعثرة في الدوري الإيطالي ليعود ويهزم جاره اللدود إنتر 2-1 ثمّ ليتشي 3-0 في المرحلتين الأخيرتين. ورغم تقدمه 1-0 على ليفربول الإنكليزي في الجولة الأولى قبل أسبوعين، إلا انه عاد واستقبل منه ثلاثة أهداف ليخسر لقاءه الافتتاحي في تشامبيونزليغ.

وسيخوض نجم ليفركوزن الشاب فلوريان فيرتس مباراته الأولى في دوري الأبطال على ملعب فريقه، وسيكون مطالبا بمواصلة عروضه القوية بعد أن سجّل أربعة اهداف في خمس مباريات هذا الموسم منها ثنائية ضد فينورد.

وقال المدرب الإسباني شابي ألونسو "لا يستطيع (فيرتس) أن يغرّد وحيدا، نحتاج للفريق بأسره في أفضل مستوياته للسماح لفلوريان بالتألق".

ويسعى برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني إلى محو خيبة انطلاقته القارية المتعثرة بخسارته أمام موناكو 1-2 ثمّ خسارته المريرة الأولى في الدوري على يد أوساسونا 2-4 عندما يستضيف يونغ بويز السويسري.

وبعد أن حقق سبعة انتصارات من سبع مباريات في "لا ليغا" تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، سقط العملاق الكاتالوني في حفرة موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي على نحو مفاجئ بعد أن اكمل اللقاء من الدقيقة العاشرة منقوصا اثر طرد إريك غارسيا.

- برشلونة لاستنهاض الهمم -

وزادت محن بلوغرانا بعد الخسارة اللافتة أمام أوساسونا في المرحلة الثامنة حيث سعى لإراحة بعض نجومه أمثال لامين جمال والبرازيلي رافينيا وغيرهما، لكنه بقي متصدرا بفارق ثلاث نقاط مستفيدا من تعادل غريمه ريال مدريد امام جاره أتلتيكو 1-1 بهدف لأنخل كوريا في الوقت بدل عن الضائع من المباراة.

وسارع المدرب فليك بعد الخسارة الأخيرة الى تحمّل المسؤولية قائلا "أعتقد أنّها كانت ضرورية. خضنا مباريات عديدة، خاض العديد من اللاعبين دقائق كثيرة، يجب أن أهتم بذلك. إنها مسؤوليتي".

وتابع "إذا أردتم أن تلوموا أحدا لهذه الخسارة، فأعطوني إياها".

وسيكون كل من مانشستر سيتي الإنجليزي الطامح لاستعادة اللقب وإنتر أمام مواجهتين بمتناول اليد أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي والنجم الأحمر بلغراد الصربي تواليا.

كما يلتقي سالزبورغ النمسوي مع بريست الفرنسي، شتوتغارت الألماني مع سبارتا براغ التشيكي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع سلتيك الاسكتلندي وبي أس في أيندهوفن الهولندي مع سبورتينغ البرتغالي.