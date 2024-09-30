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الإمارات تزود النقاط الطبية في قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب

9/30/2024 5:12:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مختلف أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين، للتغلب على التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة .

وقام فريق عملية“ الفارس الشهم 3”، بتوزيع المياه الصالحة للشرب على النقاط الطبية ومناطق تجمع النازحين في مدينة خانيونس، ضمن حملة تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى ودعم النقاط الطبية.

كما بادرت فرق“الفارس الشهم 3” التطوعية، بتوزيع خزانات المياه على النقاط الطبية، بهدف التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، في ظل الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المياه وتعذر وصولها إلى أماكن تواجد النقاط الطبية.

وتعمل دولة الإمارات على حل أزمة المياه في قطاع غزة من خلال تنفيذ العديد من مشاريع المياه، منها مشاريع إصلاح خطوط وشبكات المياه في خانيونس وشمال القطاع، وتوفير خزانات المياه، وتوزيع المياه على النازحين في الخيام، لتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، سعياً للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وفي هذا السياق ، أعرب أهالي غزة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المستمرة في مساعدة العائلات النازحة والمرضى في قطاع غزة، ودورها المهم في تسهيل وصول المياه والاحتياجات الأساسية للمتضررين.

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