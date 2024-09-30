أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة قتلت أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بها، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وبيَّن مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة كانت موجهة أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو غرام).



وتابع كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونواصل توفير هذه الأسلحة، وتلك القنبلة التي تزن ألفي رطل، استخدمت لتصفية نصر الله، هي قنبلة من طراز مارك 84".

وتُحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة، باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى استشهاد عدد من كبار قادة "حزب الله"، إلى جانب مقتل مسؤولين إيرانيين تواجدوا في لبنان.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم، وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هجمات "حزب الله" الصاروخية.