أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
واشنطن / PNN- كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة قتلت أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بها، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.
وبيَّن مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة كانت موجهة أمريكية الصنع.
وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو غرام).
وتابع كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونواصل توفير هذه الأسلحة، وتلك القنبلة التي تزن ألفي رطل، استخدمت لتصفية نصر الله، هي قنبلة من طراز مارك 84".
وتُحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة، باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).
وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى استشهاد عدد من كبار قادة "حزب الله"، إلى جانب مقتل مسؤولين إيرانيين تواجدوا في لبنان.
وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم، وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هجمات "حزب الله" الصاروخية.
MENAFN30092024000205011050ID1108728495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.