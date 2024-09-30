بزشكيان: حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل وحده

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN- قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "حزب الله وحده لا يستطيع أن يقف في وجه دولة مسلحة مثل إسرائيل بكل ما لديها من قدرات".
وأشار خلال مقابلة مع شبكة سي أن أن، أنه "إذا كانت هناك حاجة، فلابد أن تعقد الدول الإسلامية اجتماعاً من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث".
وشدد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانشاء غزة آخرى في لبنان، مشيرا إلى "أن حزب الله لن يستطيع أن يقف بمفرده في وجه دولة تدعمها الولايات المتحدة والأوروبيون"، على حد قوله.
وردا على سؤال مذيع "السي أن أن" حول مبرر إسرائيل بقصف "حزب الله"، قال بزشكيان إن إسرائيل قامت بقصف غزة واستشهد أكثر من 41 ألف مواطن، متسائلا ماذا فعل الغزيون لإسرائيل كي يتم قصف مستشفياتهم ومدارسهم ورجالهم ونسائهم وأطفالهم وكبارهم.
وتابع
بأن "أعظم إرهابي موجود في العالم هو دولة إسرائيل"، مستذكرا يوم تنصيبه رئيسا لإيران عندما قامت إسرائيل على حد قوله باغتيال وقصف إسماعيل هنية، متسائلا: أي قانون دولي يبرر ذلك؟.
وبين بزشكيان أن "العالم يرى ما تقوم به إسرائيل، وتدافع عنه والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان تدافع عنهم، إنه أمر مخز".
وكان أكد مساء الأحد، أن الرد الحاسم على إسرائيل بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "أمر ضروري"، موضحاً "أنه لا ينبغي ترك حزب الله وحده في الحرب مع إسرائيل".
وأضاف بزشكيان: "الآن لا ينبغي ترك المقاتلين والمجاهدين اللبنانيين وحدهم في هذه المعركة، حتى لا يستهدف النظام الغاشم دول محور المقاومة، ومن المؤكد أن مثل هذا الإجراء لن يكون مقبولاً لدينا ولن يبقى دون رد".
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