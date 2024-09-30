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بزشكيان: حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل وحده

9/30/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران / PNN- قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "حزب الله وحده لا يستطيع أن يقف في وجه دولة مسلحة مثل إسرائيل بكل ما لديها من قدرات".

وأشار خلال مقابلة مع شبكة سي أن أن، أنه "إذا كانت هناك حاجة، فلابد أن تعقد الدول الإسلامية اجتماعاً من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث".

وشدد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانشاء غزة آخرى في لبنان، مشيرا إلى "أن حزب الله لن يستطيع أن يقف بمفرده في وجه دولة تدعمها الولايات المتحدة والأوروبيون"، على حد قوله.

وردا على سؤال مذيع "السي أن أن" حول مبرر إسرائيل بقصف "حزب الله"، قال بزشكيان إن إسرائيل قامت بقصف غزة واستشهد أكثر من 41 ألف مواطن، متسائلا ماذا فعل الغزيون لإسرائيل كي يتم قصف مستشفياتهم ومدارسهم ورجالهم ونسائهم وأطفالهم وكبارهم.

وتابع
بأن "أعظم إرهابي موجود في العالم هو دولة إسرائيل"، مستذكرا يوم تنصيبه رئيسا لإيران عندما قامت إسرائيل على حد قوله باغتيال وقصف إسماعيل هنية، متسائلا: أي قانون دولي يبرر ذلك؟.

وبين بزشكيان أن "العالم يرى ما تقوم به إسرائيل، وتدافع عنه والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان تدافع عنهم، إنه أمر مخز".

وكان أكد مساء الأحد، أن الرد الحاسم على إسرائيل بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "أمر ضروري"، موضحاً "أنه لا ينبغي ترك حزب الله وحده في الحرب مع إسرائيل".

وأضاف بزشكيان: "الآن لا ينبغي ترك المقاتلين والمجاهدين اللبنانيين وحدهم في هذه المعركة، حتى لا يستهدف النظام الغاشم دول محور المقاومة، ومن المؤكد أن مثل هذا الإجراء لن يكون مقبولاً لدينا ولن يبقى دون رد".

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