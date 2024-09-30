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بينهم مسؤولان في الدائرة العسكرية .. الجبهة الشعبية تنعى 3 شهداء في عدوان الاحتلال على الكولا في بيروت

9/30/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من شهدائها بينهم قائدان، فجر اليوم الاثنين، والذين ارتقوا إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكولا في بيروت.

والشهداء هم: القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، القائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، والشهيد الرفيق عبد الرحمن عبد العال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منتصف ليل الأحد - الاثنين، في غارة شقة سكنية ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، وهو العدوان الأول الذي يستهدف العاصمة منذ بداية الحرب.

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