المملكة العربية السعودية تقدم دعما ماليا شهريا لفلسطين

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN / أعلنت وزارة الخارجية السعودية تقديم المملكة دعما ماليا شهريا لدولة فلسطين، بهدف تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء محمد مصطفى مع سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمان، والتي أعلن فيها عن تسليم دولة فلسطين الدفعة الشهرية الأولى وقيمتها عشرة ملايين دولار.

وأكد السديري مواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، على المستويات كافة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية:“تجدد السعودية التأكيد على الجهود الحثيثة التي بذلها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما يسهل إمكانية نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”

بدوره، أعرب مصطفى عن شكره للمملكة العربية السعودية والقيادة السعودية، ناقلا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس للمملكة وقيادتها على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.