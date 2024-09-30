بعد عدوان الأحد.. الحوثي تتوعد إسرائيل بـردود لا تطيقها

MENAFN - Palestine News ) صنعاء/PNN- توعدت جماعة الحوثي إسرائيل بأن "عدوانها" على "منشآت مدنية" في مدينة الحديدة غربي اليمن لن يمر دون "ردود لا تطيقها".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السياسي الأعلى في الجماعة اليمنية مساء الأحد، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية.

وأدان المجلس "العدوان الإسرائيلي الغاشم على الحديدة، الذي استهدف للمرة الثانية المنشآت المدنية بالمحافظة" على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف: "مع علمنا أن هذا العدو يدوس فوق القوانين والأعراف الدولية بكل همجية، ولكنهم بهكذا همجية يجعلون أنفسهم أمام ردود لا يطيقونها"، دون إيضاحات.

وزاد بأن "العدوان الإسرائيلي يهدف إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني وثني اليمن عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة، وهو ما لم يتحقق".

المجلس الحوثي شدد على "العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعا عن النفس".

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي سقوط 4 شهداء و49 جريحا؛ جراء غارات إسرائيل على ميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "عشرات من الطائرات هاجمت أهدافا عسكرية لنظام جماعة الحوثي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وأضاف أنه هاجم "محطات توليد الطاقة (الكهربائية) وميناءً بحريًا يُستخدم لنقل الأسلحة"؛ ردا على هجمات الحوثيين الأخيرة على إسرائيل.

وجاء قصف اليمن بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين الجمعة والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي اعترضهما.

كما جاء بعد يومين من غارة جوية إسرائيلية استهدفت قيادات في "حزب الله" بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وقياديين آخرين، وعزز المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، بالإضافة إلى قصف إسرائيل من حين إلى آخر.

منذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر حتى مساء الأحد عن ما لا يقل عن 1764 شهداء، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و808 جرحى، حسب رصد الأناضول لبيانات رسمية.

وتطالب هذه الفصائل أيضا بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.