إسرائيل تشترط لوقف القصف تحريك حزب الله لشمال الليطاني ونزع سلاحه

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلن الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب لن توافق على وقف إطلاق نار في لبنان، إلا في حال تحريك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني (جنوبي لبنان) ونزع سلاحه، وفق إعلام عبري رسمي، الاثنين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام؛ ما أسفر حتى الأحد عن ما لا يقل عن 916 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و2709 جرحى، وفقاً لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

فيما يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن كاتس وجّه رسائل إلى نظرائه في 25 دولة، بينهم وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.

وقال كاتس في الرسائل إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في لبنان".

واستدرك: "الطريقة الوحيدة المقبولة لإسرائيل لوقف إطلاق النار هي تحريك حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه".

واعتبر أن "التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان هو وحده الذي سيحقق وقف إطلاق النار".

وتابع: "طالما لم يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل إجراءاتها لضمان أمن مواطني إسرائيل وعودة سكان الشمال النازحين إلى ديارهم".

وزعم كاتس أن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في غار جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة "كان أحد أكثر الإجراءات الوقائية المبررة التي قامت بها إسرائيل".