كاتس يُبلغ وزراء 25 دولة منها أوروبية بموقف إسرائيل من وقف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أبلغ وزير
الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظراءه في 25 دولة أوروبية وعالمية أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد وقفا لإطلاق النار في لبنان.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد وقف إطلاق النار في لبنان، وتصر على انسحاب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن كاتس قوله إن "إسرائيل تريد انسحاب حزب الله إلى ما بعد الليطاني ونزع سلاحه".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة حول لبنان، سيتيح التوصل إلى وقف إطلاق النار، وطالما لم يحدث ذلك، أضاف كاتس: "ستواصل إسرائيل إجراءاتها لضمان أمن مواطني إسرائيل وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كان أحد أكثر "الإجراءات المضادة المبررة التي نفذتها إسرائيل على الإطلاق"، وأن نصر الله كان يخطط لمزيد من الهجمات ضد إسرائيل، بحسب تعبيره.
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