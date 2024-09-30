ماذا ينتظر القطاع المصرفى من القيادات الجديدة فى البنوك؟

MENAFN - Al-Borsa News) يرى مصرفيون أن حركة التغييرات فى قيادات القطاع المصرفى مؤخرًا، قد تكون نقطة جيدة لتغيير نهج البنوك الحكومة وزيادة الحوكمة كما طالب صندوق النقد خاصة مع فصل رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب.

وطالب صندوق النقد بتعزيز المنافسة فى السوق وتقوية الحوكمة فى البنوك المملوكة للدولة وكذلك تعيين شركة مستقلة لإجراء تقييم لها.

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وأعلن بنك مصر تشكيل مجلس إدارته للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا، وعصام الوكيل رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، ويضم التشكيل الجديد كل من، حسام الدين عبد الوهاب، وأحمد عيسى نائبين للرئيس التنفيذى.

أما مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فسيضم محمد الأتربى رئيسا تنفيذيا، ومحمد بركات رئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذى، وضم التشكيل كلا من يحيى أبو الفتوح نائبا للرئيس التنفيذى، وسهى التركى نائبا ثانيا للرئيس التنفيذى.

وتعد تلك المرة الأولى التى يشهد فيها البنكان تعيين رؤساء غير تنفيذيين لمجالس إداراتيهما بما يتوافق مع قواعد الحوكمة وتقوية الدور الرقابى لمجلس الإدارة.

وتوقع مصدر فى أحد البنوك العامة أن يتوسع البنك الأهلى فى تمويل وإقراض المشروعات الكبيرة، وكذلك استهداف القطاع الزراعى والصناعى الذى تعمل الدولة على دعمهما بشكل مستمر من خلال تيسيرات ومبادرات، لكونهما قطاعات استراتيجية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، قد تشهد تسريع وتيرة حصول البنك الأهلى على رخصة البنك الرقمى وظهوره كلاعب منافس فى السوق.

وتطرق إلى أن تبادل المقاعد فى البنكين يشير إلى استمرار خططهما فى تنفيذ توجهات السياسة النقدية والتوجهات التمويلية للحكومة.

التغييرات فى مجالس الإدارات شملت بنوك القاهرة والتجارى الدولى الذى شهد عودة هشام عز العرب، كرئيس تنفيذى للبنك، وانضمام طونى برستيدج مستشارًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة، والذى يمتلك خبرة كبيرة فى البنوك الرقمية.

وقالت مصادر فى التجارى الدولى لـ”البورصة”، إن البنك عازم على بدء مرحلة جديدة فى التحول الرقمى وأن يطور بنيته الرقمية لتناسب المرحلة المقبلة التى ستشهد منافسة قوية بعد دخول بنوك رقمية السوق المصرى.

وقال الخبير المصرفى أحمد شوقى، إن تبديل القيادات بين الكيانين هدفه فى المقام الأول الحفاظ على استقرار القطاع المصرفى الداعم والمساند للاقتصاد المصرى.

وتُمثل أصول بنكى مصر والأهلى 55.6% من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى يونيو الماضى، وفقًا للقوائم المالية للبنوك والبنك المركزى المصري.

وتابع:“نقل الثقافة والخبرة المصرفية بين البنكين يعزز من تطوير أدائهما واستمرار تزايد معدلات النمو رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة”.

وذكر شوقى، أن السنوات القليلة الماضية، شهدت توجه القطاع المصرفى نحو التطبيق الفعال لمعايير الحوكمة والفصل بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث كان إبقاء قيادات ومجالس إدارات البنوك وقيامها بمهام تنفيذية يعرقل تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، متوقعًا بدء ظهورها وسط التغيرات الهيكلية الجارية، مما ينعش القطاع المصرفي، متوقعا استمرار تغير هياكل البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن توفير خدمات ومنتجات مصرفية جديدة قادرًا على ضم عملاء جدد واستمرار دفع عجلة الشمول المالى، متوقعًا أن يبلغ معدل الشمول المالى حوالى 75% بنهاية العام الجارى 2024.

وقفز معدل الشمول المالى فى السوق المصري بختام العام 2023، إلى 70.7%، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة إن القطاع المصرفى ينتظر من بنكى الأهلى ومصر أن يبدأ فى الاعتماد على طرق لتحسين ربحيتهما لتعكس حجم أعمالهما الضخم.

أوضح أن تلك الخطوة ستجعل النمو محسوب أكثر للبنكين ويفتح المجال أمام البنوك الأخرى لكسب حصص سوقية بعدما تناقصت بشدة لصالح بنكى الأهلى ومصر.

وأشار إلى أن ذلك مهم للسياسة النقدية أيضًا لتصبح معتمدة على أسس هيكلية وبيانات أكثر من اعتمادها على جهود بنكين وسيجعلها ذلك مؤثرة أكثر.

ولفت إلى أن بعض الشرائح لا تستهدفها البنوك الخاصة لأن البدائل الخاصة بها لدى البنوك العامة غير قابلة للمنافسة ولا تتناسب مع احتياجات الربحية لدى البنك الخاص.