متعاملون فى سوق المدفوعات الإلكترونية يترقبون منتجات جديدة تُزاحم نقاط البيع

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال متعاملون فى سوق المدفوعات الإلكترونية، إن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا على وسائل دفع متنوعة تُزاحم“ماكينات نقاط البيع” وتبدأ فى سحب البساط، مثل رمز الاستجابة السريع.كما لجأ البعض لاستخدام تطبيق“انستاباى” المُخصص للأفراد للاستفادة من إمكانية التحويل بدون رسوم، ولكن متوقع أن يتخذ السوق مسارًا جديدًا بعد إطلاق نسخة تجارية من تطبيق“انستاباى”.
وأظهرت بيانات البنك المركزى تراجع عدد نقاط البيع الخاصة بالبنوك بنحو 7.5 ألف ماكينة خلال النصف الأول من العام الجارى، ووصلت إلى 205.2 ألف ماكينة فى يونيو الماضى مقابل 212.7 ألف ماكينة فى ديسمبر الماضى و215.9 ألف ماكينة فى يونيو 2023، فيما ارتفعت الماكينات لدى ميسرى الدفع المتعاقدين مع 5 بنوك إلى 1.101 مليون نقطة بيع فى يونيو مقابل 1.075 مليون نقطة فى ديسمبر، و893 ألفا فى يونيو 2023.
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وكشف عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا منصة التجارة الالكترونية، أنها فعلت منذ أسابيع الدفع بالبطاقات عند الاستلام عبر تقنية“كيو آر كود” والذى يُظهره المندوب للعميل، والذى يوجهه إلى صفحة الدفع على التطبيق. نجم: نقاط الدفع المبرمجة ستزاحم التقليدية خلال الفترة المقبلة
قال إسلام نجم مؤسس ورئيس مجلس إدارة“فلاج شيب” للتكنولوجيا المالية، إن هناك موجة جديدة من وسائل الدفع ستتوسع وتسحب حصة لا بأس بها من مدفوعات الأفراد التى تتم عبر“نقاط البيع” خلال الفترة المقبلة، لسهولة التعامل بها مثل“كيو آر كود” وروابط الدفع وتحويل الأموال، فضلا على تفضل بعض المستهلكين للدفع عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيق انستاباى.
وأضاف نجم أن انتشار مزيد من وسائل الدفع مرتبط بالتراخيص التى يمنحها البنك المركزى المصرى، وهو ما سيسمح بظهور الوسائل والأنماط الأحدث فى السوق المصرى.وتتصدر حاليًا نقاط البيع المُبرمجة المشهد فى أمريكا والدول الأوروبية وبعض دول الخليج، وتتيح بعض الدول الدفع ببصمة اليد أو الوجه ولكن لم يحظ هذا التوجه بالقدر نفسه من الانتشار.
وتوقع أن تنتشر خلال الفترة المقبلة نقاط البيع المبرمجة، خاصة أنها أقل تكلفة وأسهل فى التعامل، ولا تظهر بها عيوب الماكينات التقليدية مرتفعة الثمن والتى تحتاج إلى صيانة دورية. “ضامن للمدفوعات” تدرس الاستثمار فى بيانات العملاء الحاليين بالتوافق مع قوانين
وتطرق إلى أن بعض التجار مؤخرًا لجأوا لاستخدام تطبيق“انستاباى” كوسيلة دفع، خاصة بعدما تم تفعيل“رابط التحويل” و”كيو آر كود” لحساب مُستقبل التحويل، للاستفادة من عدم وجود رسوم للخدمة، ولكن فور تطبيق رسوم على التحويل بين الأفراد ستنضبط المنظومة تلقائيًا، لأنها السبب الرئيسى للتحايل.
وأوضح أن النمو الهائل فى قيمة التعاملات ترجع للاسخدام التجارى لجزء من التعاملات.
وأشارت بيانات البنك المركزى، إلى أن عدد المعاملات عبر“إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية خلال 2023، سجلت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.
ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر تطبيق“إنستاباى” 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه. ربيع: البطاقات المرمزة ونقاط البيع المبرمجة أقل كُلفة من وسائل الدفع التقليدية
قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة بايمنت المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، إن البنك المركزى يمنح موافقات على استخدام تطبيقات“نقاط البيع المُبرمجة” ولكن رُخصتها تُمنح لمواصفات عالية الدقة ومُشددة سواء للتطبيق المستخدم أو الجهاز الذى سيُفعل التطبيق، وتعتبر أكثر صعوبة من الرُخص لماكينات نقاط البيع المُبرمجة، لضمان مستوى عالٍ من الأمن السيبرانى.
وأشار ربيع إلى أن وسائل الدفع الرقمية على اختلاف أنواعها، ستقلص تكلفة الخدمات التى تُقدمها شركات التكنولوجيا المالية، وستساهم فى التحول لمجتمع غير نقدى بوتيرة أسرع من المتوقع، لأنها أسهل فى التعامل والتفعيل.
وأوضح أن ارتفاع معدلات الشمول المالى تُشير إلى أن وعى المجتمع باستخدام القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية على اختلاف أنواعها ارتفع بشدة، وأصبح الترويج للمنتجات الأحدث سهلًا ومقبولًا مجتمعيًا، يبقى التوسع فى طرحه فقط.
وأضاف أن ظهور البطاقات المُرمزة تأخر لحين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيقها والموافقات الخاصة بتفعيلها من قبل البنك المركزى.
وتوقع أن يجذب السوق المصرى استثمارات جديدة فى مجال التكنولوجيا المالية مع تنوع وسائل الدفع الرقمية خلال الفترة المقبلة. “بيانو” تتيح للتجار المتعاونين معها“كيو آر كود” لاستقبال المدفوعات
وقال هشام عبد الله مؤسس شركة“بيانو” للمدفوعات الرقمية، إن الشركة تتيح للتجار المتعاونين معها استقبال المدفوعات عبر“كيو آر كود” سواء داخل المحال أو عبر التطبيق الإلكترونى، وفور الإعلان عن إتاحة النسخة التجارية من تطبيق“انستاباى”، فإن الشركة مستعدة للتوافق معه لزيادة وتنويع وسائل الدفع التى تتعامل من خلالها.
وذكر عبدلله أن الشركة تعمل حاليًا على الحصول على التراخيص الخاصة بإطلاق نقاط البيع المبرمجة لتفعيلها مع عملائها، ولكنها تراخيص ذات اشتراطات صعبة لأنها تتطلب مستوى عال من معايير الأمن السيبرانى، وهو ما يتطلب تكلفة مرتفعة.
ويرى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة أن نقاط البيع فى سوق مثل مصر ستستمر فى التوسع فى ظل عدم امتلاك شريحة كبيرة خاصة من فئة كبار السن الوعى الكافى لاستخدام البطاقات والموبايل فى عمليات الدفع وتفضيلهم عنصر الأمان فى الدفع من خلال الغير.
وذكر أن الشرائح المستهدفة فى استخدام القنوات الرقمية للبنوك مختلفة كليًا عن المستهدفة من قبل ميسرى الدفع، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك تركز على الجيل الجديد الذى يسهل استقطابه لاستخدام الخدمات الرقمية.وتوقع أن يتغير المشهد تدريجيًا خلال عشرة إلى 15 عامًا المقبلة وأن يكون المستقبل فى الاستثمار بعمليات الدفع اللاتلامسية.
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