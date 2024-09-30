متعاملون فى سوق المدفوعات الإلكترونية يترقبون منتجات جديدة تُزاحم نقاط البيع

MENAFN - Al-Borsa News) قال متعاملون فى سوق المدفوعات الإلكترونية، إن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا على وسائل دفع متنوعة تُزاحم“ماكينات نقاط البيع” وتبدأ فى سحب البساط، مثل رمز الاستجابة السريع.كما لجأ البعض لاستخدام تطبيق“انستاباى” المُخصص للأفراد للاستفادة من إمكانية التحويل بدون رسوم، ولكن متوقع أن يتخذ السوق مسارًا جديدًا بعد إطلاق نسخة تجارية من تطبيق“انستاباى”.

وأظهرت بيانات تراجع عدد نقاط البيع الخاصة بالبنوك بنحو 7.5 ألف ماكينة خلال النصف الأول من العام الجارى، ووصلت إلى 205.2 ألف ماكينة فى يونيو الماضى مقابل 212.7 ألف ماكينة فى ديسمبر الماضى و215.9 ألف ماكينة فى يونيو 2023، فيما ارتفعت الماكينات لدى ميسرى الدفع المتعاقدين مع 5 بنوك إلى 1.101 مليون نقطة بيع فى يونيو مقابل 1.075 مليون نقطة فى ديسمبر، و893 ألفا فى يونيو 2023.

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وكشف عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا منصة التجارة الالكترونية، أنها فعلت منذ أسابيع الدفع بالبطاقات عند الاستلام عبر تقنية“كيو آر كود” والذى يُظهره المندوب للعميل، والذى يوجهه إلى صفحة الدفع على التطبيق.

قال إسلام نجم مؤسس ورئيس مجلس إدارة“فلاج شيب” للتكنولوجيا المالية، إن هناك موجة جديدة من وسائل الدفع ستتوسع وتسحب حصة لا بأس بها من مدفوعات الأفراد التى تتم عبر“نقاط البيع” خلال الفترة المقبلة، لسهولة التعامل بها مثل“كيو آر كود” وروابط الدفع وتحويل الأموال، فضلا على تفضل بعض المستهلكين للدفع عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيق انستاباى.

وأضاف نجم أن انتشار مزيد من وسائل الدفع مرتبط بالتراخيص التى يمنحها البنك المركزى المصرى، وهو ما سيسمح بظهور الوسائل والأنماط الأحدث فى السوق المصرى.وتتصدر حاليًا نقاط البيع المُبرمجة المشهد فى أمريكا والدول الأوروبية وبعض دول الخليج، وتتيح بعض الدول الدفع ببصمة اليد أو الوجه ولكن لم يحظ هذا التوجه بالقدر نفسه من الانتشار.

وتوقع أن تنتشر خلال الفترة المقبلة نقاط البيع المبرمجة، خاصة أنها أقل تكلفة وأسهل فى التعامل، ولا تظهر بها عيوب الماكينات التقليدية مرتفعة الثمن والتى تحتاج إلى صيانة دورية.

وتطرق إلى أن بعض التجار مؤخرًا لجأوا لاستخدام تطبيق“انستاباى” كوسيلة دفع، خاصة بعدما تم تفعيل“رابط التحويل” و”كيو آر كود” لحساب مُستقبل التحويل، للاستفادة من عدم وجود رسوم للخدمة، ولكن فور تطبيق رسوم على التحويل بين الأفراد ستنضبط المنظومة تلقائيًا، لأنها السبب الرئيسى للتحايل.

وأوضح أن النمو الهائل فى قيمة التعاملات ترجع للاسخدام التجارى لجزء من التعاملات.

وأشارت بيانات البنك المركزى، إلى أن عدد المعاملات عبر“إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية خلال 2023، سجلت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر تطبيق“إنستاباى” 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه.

قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة بايمنت المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، إن البنك المركزى يمنح موافقات على استخدام تطبيقات“نقاط البيع المُبرمجة” ولكن رُخصتها تُمنح لمواصفات عالية الدقة ومُشددة سواء للتطبيق المستخدم أو الجهاز الذى سيُفعل التطبيق، وتعتبر أكثر صعوبة من الرُخص لماكينات نقاط البيع المُبرمجة، لضمان مستوى عالٍ من الأمن السيبرانى.

وأشار ربيع إلى أن وسائل الدفع الرقمية على اختلاف أنواعها، ستقلص تكلفة الخدمات التى تُقدمها شركات التكنولوجيا المالية، وستساهم فى التحول لمجتمع غير نقدى بوتيرة أسرع من المتوقع، لأنها أسهل فى التعامل والتفعيل.

وأوضح أن ارتفاع معدلات الشمول المالى تُشير إلى أن وعى المجتمع باستخدام القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية على اختلاف أنواعها ارتفع بشدة، وأصبح الترويج للمنتجات الأحدث سهلًا ومقبولًا مجتمعيًا، يبقى التوسع فى طرحه فقط.

وأضاف أن ظهور البطاقات المُرمزة تأخر لحين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيقها والموافقات الخاصة بتفعيلها من قبل البنك المركزى.

وتوقع أن يجذب السوق المصرى استثمارات جديدة فى مجال التكنولوجيا المالية مع تنوع وسائل الدفع الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام عبد الله مؤسس شركة“بيانو” للمدفوعات الرقمية، إن الشركة تتيح للتجار المتعاونين معها استقبال المدفوعات عبر“كيو آر كود” سواء داخل المحال أو عبر التطبيق الإلكترونى، وفور الإعلان عن إتاحة النسخة التجارية من تطبيق“انستاباى”، فإن الشركة مستعدة للتوافق معه لزيادة وتنويع وسائل الدفع التى تتعامل من خلالها.

وذكر عبدلله أن الشركة تعمل حاليًا على الحصول على التراخيص الخاصة بإطلاق نقاط البيع المبرمجة لتفعيلها مع عملائها، ولكنها تراخيص ذات اشتراطات صعبة لأنها تتطلب مستوى عال من معايير الأمن السيبرانى، وهو ما يتطلب تكلفة مرتفعة.

ويرى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة أن نقاط البيع فى سوق مثل مصر ستستمر فى التوسع فى ظل عدم امتلاك شريحة كبيرة خاصة من فئة كبار السن الوعى الكافى لاستخدام البطاقات والموبايل فى عمليات الدفع وتفضيلهم عنصر الأمان فى الدفع من خلال الغير.

وذكر أن الشرائح المستهدفة فى استخدام القنوات الرقمية للبنوك مختلفة كليًا عن المستهدفة من قبل ميسرى الدفع، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك تركز على الجيل الجديد الذى يسهل استقطابه لاستخدام الخدمات الرقمية.وتوقع أن يتغير المشهد تدريجيًا خلال عشرة إلى 15 عامًا المقبلة وأن يكون المستقبل فى الاستثمار بعمليات الدفع اللاتلامسية.