تباين فى أرباح البنوك خلال الربع الثانى من العام

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أرباح البنوك النمو القوى خلال النصف الأول من العام الحالى بحسب مسح لـ”البورصة” على قوائم 22 بنكا، وتراوح النمو بين 30 و180%.

وتصدر بنك قناة السويس القائمة بمعدل نمو بلغ 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتل ذلك بنوك أخرى مثل“سايب” و”أبوظبى التجارى مصر” و”الأهلى الكويتى مصر” بمعدلات نمو تخطت 150%.

موضوعات“الدكاني”: الأسواق العربية شهدت تداولات بقيمة 700 مليار دولار متعاملون فى سوق المدفوعات الإلكترونية يترقبون منتجات جديدة تُزاحم“نقاط البيع” “ضامن للمدفوعات” تدرس الاستثمار فى بيانات العملاء الحاليين بالتوافق مع قوانين

لكن على أساس فصلى تراجعت أرباح 9 بنوك فى الربع الثانى من العام مقارنة بالربع الأول الذى شهد مكاسب مدعومة برفع الفائدة وتغير أسعار الصرف.

فيما تراوح النمو بين 13% و39% فى 9 بنوك وما بين 42%و 46% فى بنكين وبلغ 100% فى بنك قناة السويس.

وبحسب بيانات البنك المركزى نمت أرباح البنوك 128% خلال النصف الأول من 2024 لتصل إلى 289.4 مليار جنيه مقابل 126.91 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023.

وعلى أساس فصلى تراجعت إلى 133.4 مليار جنيه مقابل 156 مليار جنيه فى الربع الأول من العام.

وبحسب القوائم المالية فإن أغلب التراجع فى البنوك ناتج لتحقيق أرباح استثنائية بسبب سعر العملة، خاصة للبنوك التى كانت التزاماتها بالعملة الأجنبية منخفضة.

ويرى هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أرباح البنوك قد تتأثر مع بدء خفض أسعار الفائدة، وسرعة انعكاس الأثر على الأصول بأسرع من الالتزامات.

لكنه أوضح أنه مع زيادة دور القطاع الخاص وحاجة السوق لتنفيذ الخطط المؤجلة للشركات فإن القروض مُرشحة للنمو بالقوة خاصة مع اعتدال التضخم وبدء خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن نمو حجم القروض سيعوض تدريجيًا الأثر من تراجع سعر الفائدة ومع الوقت ستعود تكلفة الأموال لطبيعتها.

وقال صندوق النقد فى تقرير مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى فى يوليو الماضى إن القطاع المصرفى المصرى مستقرًا حتى الآن فى أعقاب الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، إلا أن بعض نقاط الضعف ما زالت قائمة.

وذكر أن البنوك، فى المتوسط، تحقق أرباحًا جيدة وتتمتع بسيولة كافية، ولديها رأسمال يفوق الحدود الاحترازية المطلوبة.

ولفت إلى المراكز الصافية للأصول الأجنبية لدى البنوك شهدت انتعاشًا كبيرًا نتيجة زيادة التدفقات الرأسمالية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج التسهيلات الممتدة.

ولكنه أشار إلى أنه رغم أن البنوك ما زالت ملتزمة بالحدود التنظيمية، إلا أن القروض بالعملات الأجنبية، خاصةً المقدمة للكيانات العامة، ليست مدعومة بالكامل بالودائع بالعملات الأجنبية، خاصة فى ميزانيات أكبر البنوك، مما يشير إلى احتمال تعرضها لمخاطر سعر الصرف بما فى ذلك من خلال مخاطر الائتمان.

وقال إن اختبارات الضغط التنظيمية للبنك المركزى المصرى تشير إلى وجود احتياطات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة صدمات كبيرة مجتمعة بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة.



وعلى صعيد أكثر البنوك تحقيقًا للأرباح تصدر التجارى الدولى القائمة بربحية تجاوزت 27.5 مليار جنيه فى النصف الأول و15.6 مليار جنيه فى الربع الثانى.

وفى مذكرة بحثية لشركة أبوظبى الأول لتداول الأوراق المالية رفعت الشركة السعر المستهد للسهم إلى 110 جنيهات.

وتوقعت أن يحافظ البنك على نمو جيد فى حجم القروض خلال السنة المالية 2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، فى ظل النمو زيادة قروض رأس المال العامل والقروض الاستهلاكية.

كما توقعت ارتفاع صافى هامش الفائدة بسبب العائد الإضافى المتوقع تحقيقه من الاستثمارات فى الأذوون والسندات، حيث بلغ حجم الاستثمار فى الأدوات السيادية 342.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 91.3% من إجمالى الاستثمارات فى الربع الثانى من عام 2024.

ولفتت إلى أن تمثيل حسابات التوفير والودائع تحت الطلب 54% من إجمالى الودائع فى الربع الثانى من عام 2024 يساعد فى توسيع هامش صافى الفائدة.

بقلم: