ميتا تضيف ميزات جديدة لروبوت الدردشة لتسهيل استخدامه

(MENAFN
) يُضيف ميتا إيه آي، وهو روبوت الدردشة المشابه لـ تشات جي بي تي المتاح على إنستغرام وماسنجر وواتساب، العديد من الميزات الجديدة لتعزيز فائدته وسهولة استخدامه للمستخدمين، وكشفت الشركة خلال مؤتمر ميتا كونيكت 2024، أن الروبوت يستخدمه الآن أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم، مما يجعله على طريق أن يصبح المساعد الذكي الأكثر استخدامًا في جميع البلدان بحلول نهاية العام.
وإحدى التحديثات الرئيسية هي دمج نموذج لاما 3.2 الجديد، الذي يقدم وضع الصوت على منصات مثل ماسنجر وفيسبوك وواتساب وإنستغرام، ويتيح هذا التحديث للمستخدمين التفاعل مع ميتا إيه آي بطريقة محادثة طبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، تخطط ميتا لإضافة أصوات تحاكي أصوات المشاهير، مما يضفي طابعًا شخصيًا أكثر على تجربة استخدام الروبوت.
كما تعمل ميتا على إضافة قدرات تحرير الصور إلى روبوتها الذكي، حيث ستتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال الصور وطلب تعديلات مثل تغيير الملابس أو تعديل الخلفية أو إجراء تغييرات أخرى على الصور، وبالنسبة للقصص على إنستغرام، سيتمكن ميتا إيه آي الآن من إنشاء خلفيات ممتعة وفريدة بناءً على محتوى الصور.
وأما بالنسبة لمنشئي المحتوى، فستقدم ميتا أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لترجمة الصوت في الريلز ومزامنة حركة الشفاه تلقائيًا لتتوافق مع اللغة الجديدة، مما يسهل مشاركة المحتوى بلغات مختلفة، وسيقترح الروبوت عناوين للقصص على إنستغرام وفيسبوك، وستتوفر سمات جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للرسائل المباشرة على إنستغرام وماسنجر، مما يتيح للمستخدمين المزيد من خيارات التخصيص.
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