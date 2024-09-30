سبوتيفاي يعود إلى العمل بعد مواجهة انقطاع لمدة 3 ساعات

(MENAFN
) واجهت منصة سبوتيفاي عطلاً كبيرًا يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، استمر لمدة ثلاث ساعات وأثر على آلاف المستخدمين، وفقًا لموقع متخصص في مراقبة أعطال المنصات الرقمية، فقد تأثّر ما لا يقل عن 40 ألف مستخدم في الولايات المتحدة خلال ذروة العطل، وأبلغ العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي
عن مشكلات مماثلة تتعلق بتعطل الخدمة.
كما أفاد الموقع بحلول الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش)، بأن أقل من 600 مستخدم كانوا لا يزالون يواجهون مشكلات، ومن جهتها، علقت سبوتيفاي على هذا الموضوع عبر منشور على حسابها على منصة إكس، مؤكدة أن المشكلة قد تم إصلاحها وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.
كذلك أبلغ المستخدمون عن مجموعة من المشكلات خلال فترة العطل، بما في ذلك عدم القدرة على تحميل القوائم التشغيلية، وتشغيل الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا فقط، وتوقف الموسيقى بشكل عشوائي لبعض المستخدمين، ورغم هذه العقبة المؤقتة، فإن شعبية سبوتيفاي لا تزال قوية، حيث بلغ عدد المشتركين المدفوعين 246 مليونًا في الربع الثاني من هذا العام.
وتأسست سبوتيفاي في الأصل في السويد عام 2006، وهي الآن منصة رائدة لبث الموسيقى والبودكاست، يقع المقر الرئيسي للشركة الآن في لوكسمبورغ، حيث توفر للمشتركين إمكانية الوصول إلى ملايين الأغاني، ولديها شراكات مع مؤسسات كبرى في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرياضة والترفيه، وتقدم سبوتيفاي خدماتها المجانية المدعومة بالإعلانات وخدمات الاشتراك المميزة، وتعمل مع شركات التسجيل ووسائل الإعلام لتقديم محتوى محمي.
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