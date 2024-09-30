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الخط الحديدي تدرس تسيير رحلة شهرية إلى أم الجمال

9/30/2024 3:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تدرس مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، تسيير رحلة شهرية عبر القطار إلى مدينة أم الجمال بمحافظة المفرق شمالي الأردن، وفق الناطق باسم المؤسسة علي عضيبات.

وقال عضيبات، إن الرحلات ستكون بالتعاون مع بلدية أم الجمال، إذ سيتم توفير مواصلات من محطة قطار قريبة من المواقع السياحية لنقل السياح إلى المناطق السياحية.

وأضاف في حديث لقناة المملكة، أن المؤسسة تدرس أيضا تسيير رحلتين شهرية إلى المفرق، إذ سيكون هناك فعاليات وبازار خيري.

وعن الرحلات القائمة حاليا، أوضح أن المؤسسة سيرت 9 رحلات عائلية في القطار من عمّان إلى الجيزة، بمعدل 200 راكب لكل رحلة، وبمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الجمعة والسبت إضافة إلى يوم عطلة المولد النبوي.

وتوقع الناطق باسم المؤسسة، استمرار الرحلات حتى 15 تشرين الثاني المقبل، بنفس المعدل إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، إضافة إلى الرحلات العرضية من المدارس والجمعيات الخيرية والهيئات الدبلوماسية داخل الأردن.

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