(MENAFN
) في خطاب حديث, أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن أي أعمال عدائية ضد إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة, وأكد على جهود حكومته المستمرة لاستهداف وإزالة الشخصيات الرئيسية داخل حزب الله, مؤطرًا ذلك كجزء من مبادرة أكبر تهدف إلى تغيير الديناميات الاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط, ويعتقد نتنياهو أن مثل هذا التحول في ميزان القوة يمكن أن يسهل إنشاء تحالفات جديدة تصب في مصلحة إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك, أعلن نتنياهو أن غدعون ساعر, السياسي المعروف من حزب الليكود اليميني والذي يمتلك خلفية في الكنيست وخبرة كوزير للداخلية والتعليم, سيعيد الانضمام إلى الحكومة, يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الوحدة داخل الحكومة في هذه الأوقات الصعبة, خاصةً في ظل الصراع الحالي.
كذلك في إظهار لنهج عسكري قوي, أفاد نتنياهو أيضًا بأن القوات المسلحة الإسرائيلية نفذت ضربات ضد أهداف حوثية في اليمن, وأشار إلى أن هذه الأفعال تمثل تحذيرًا واضحًا حول عواقب أي اعتداء على إسرائيل, مشددًا على أهمية تغيير ميزان القوة الإقليمي, أعاد التأكيد على أن ذلك ضروري لضمان أمن إسرائيل وتعزيز التحالفات المفيدة, وأكد أن إسرائيل تواصل تحقيق انتصارات مهمة في عملياتها العسكرية, مع تطور الوضع, يصبح تركيز نتنياهو على الاستراتيجيات العسكرية العدوانية وتشكيل الشراكات الاستراتيجية جزءًا مركزيًا من نهج إدارته للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.
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