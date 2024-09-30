أصداء القصف المكثف الذي استهدف حسن نصر الله وقيادة حزب الله تتردد للحظة

(MENAFN
) أصداء القصف المكثف الذي استهدف حسن نصر الله وقيادة حزب الله ترددت للحظة, لكن النتائج اللاحقة أدت إلى إحساس غير متوقع بالارتياح عبر الشرق الأوسط—شعور يجد الكثيرون صعوبة في تصديقه, باستثناء طهران, التي تواجه الآن فقدان أحد الشخصيات العسكرية الرئيسية وتعيد تقييم استراتيجياتها, يبدو أن معظم العالم الإسلامي غير مكترث, حيث لا تظهر أي علامات حزن, حتى في لبنان, حيث كان تأثير حزب الله كبيرًا.
كذلك تحت قيادة نصر الله الكاريزمية, غالبًا ما تم اعتبار حزب الله من قبل الدول ذات الأغلبية السنية كذراع من أذرع النفوذ الإيراني, مما يقوض الهياكل السياسية المحلية, الظلال التاريخية تزن ثقلاً كبيرًا, خاصة في لبنان, حيث تبقى ذاكرة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري, المنسوبة إلى حزب الله, حية, علاوة على ذلك, فإن النظرة السعودية مشوبة بدعم إيران للحوثيين في اليمن, مما يزيد من تعقيد علاقتها مع حزب الله.
وعلى الرغم من قدرة نصر الله على إلهام الإعجاب من خلال بلاغته, فإن الكثير من هذا الاحترام كان مبنيًا على اعتقاد خاطئ بأن إسرائيل تفتقر إلى القدرة أو النية للتخلص منه, يبدو أنه قد أقنع نفسه بهذا الوهم, مما عزز شعورًا زائفًا بالحصانة ورؤية إسرائيل على أنها ضعيفة, هذه الثقة المفرطة, إلى جانب إحساس متجدد بالأمان بعد اعترافه بالضعف في عام 2006, أدت إلى حسابات خاطئة كبيرة من جانبه في العام الماضي, أولاً, لم يستفد من الوضع في 8 أكتوبر, عندما كانت إسرائيل لا تزال تتعافى من صدمة هجمات حماس, ثانيًا, ربط بشكل غير فعال ردوده العسكرية في الشمال بوقف إطلاق النار في غزة, وفشل في التنقل في موقف معقد على الرغم من الخسائر الكبيرة في صفوفه, أخيرًا, أساء تقدير قدرات الاستخبارات الإسرائيلية, التي سمحت بالإزالة المنهجية لشخصيات بارزة في حزبه—وهو إغفال يهدد قيادته.
في حين عند النظر إلى الوراء, قد يتساءل المرء عما إذا كانت النجاحات الملحوظة لقوات الجيش اللبناني يمكن أن تكون قد تحققت في وقت أبكر, ربما حتى قبل عام, كما اقترح وزير الدفاع يوآف غالانت, مثل هذه التدابير الاستباقية قد تكون قد خففت من معاناة الآلاف الذين تشردوا من المناطق الشمالية, بينما نتقدم, من الواضح أن الواقع الجديد بعد سقوط نصر الله يتطلب استجابة حازمة من إسرائيل, إن العمليات العسكرية المستمرة ضرورية؛ أي إغراء للسعي نحو محادثات وقف إطلاق النار مع حزب الله يمكن أن يوفر ببساطة الفرصة للمجموعة لتستعيد قوتها, stakes مرتفعة, وتوازن القوى في المنطقة يشهد تغييرات جذرية.
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