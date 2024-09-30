صافي الدين كمرشح يبرز للقيادة في الحزب

(MENAFN
) بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله, برز صافي الدين كمرشح بارز للقيادة في الحزب, وُلِد صافي الدين في عام 1964 في بلدة دير قنّون الجنوبية, وينتمي إلى عائلة شيعية مرموقة, وهو ابن عم نصر الله, تُعزز صلة القرابة بينهما التشابهات الملحوظة في المظهر وطريقة الحديث, بما في ذلك اللسان المشترك عند نطق حرف "ر".
كما لعبت عائلة صافي الدين دورًا مهمًا في الساحة السياسية والدينية في لبنان, مع شخصيات بارزة مثل محمد صافي الدين, الذي خدم في البرلمان
خلال الستينيات والسبعينيات, تلقى صافي الدين ونصر الله تعليمهما في الحوزات الشيعية في النجف بالعراق وقم في إيران خلال الثمانينيات, مما ساهم في تشكيل أسس أفكارهما.
وفي عام 1983, تزوج صافي الدين من ابنة محمد علي الأمين, عضو المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان, تمتد علاقاته العائلية إلى شبكات مؤثرة؛ ففي عام 2020, تزوج ابنه رضا من زينب سليماني, ابنة الجنرال الإيراني قاسم سليماني, الذي قُتل على يد القوات الأمريكية في بغداد, بالإضافة إلى ذلك, فإن شقيق صافي الدين, عبد الله, كان ممثل حزب الله في إيران لكنه تعرض لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب مزاعم تتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال المرتبطة بالمنظمة, مع مواجهة حزب الله هذه المرحلة الحاسمة في القيادة, تُعتبر العلاقات السياسية الواسعة وصلة القرابة لصافي الدين عوامل رئيسية تضعه كعنصر مؤثر في توجيه الحزب في المستقبل.
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