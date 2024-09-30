الصراع بين إسرائيل وحزب الله يتفاقم بشكل كبير

(MENAFN
) تفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير, مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وزيادة الانخراط العسكري من كلا الطرفين, تشير التقارير من لبنان إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد, ردًا على ذلك, استهدف حزب الله مدينة طبريا, الواقعة في شمال إسرائيل, وسط مخاوف من غزو بري إسرائيلي محتمل إلى لبنان.
وفي تطور صادم, أعلن حزب الله عن استعادة جثة أمينه العام حسن نصر الله, بعد غارة إسرائيلية استهدفت الضواحي الجنوبية لبيروت, تشير التقييمات الأولية إلى أنه لم يُقتل بشكل مباشر جراء الانفجار, مما أثار تكهنات بأنه قد توفي نتيجة الصدمة الناجمة عن الانفجار, وأفادت الدفاع المدني اللبناني عن فقدان سبعة مسعفين خلال غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين على قريتي قبرشمون وتيّر ديبّة في جنوب لبنان, كانت هذه الهجمات جزءًا من عملية عسكرية إسرائيلية أكبر, شملت أيضًا ضربات على بيروت الجنوبية ومدينة صور وعدد من المناطق في البقاع.
كذلك ردًا على الغارات الجوية المستمرة, استهدفت المدفعية الإسرائيلية قريتي كفر شوبا وكفر كيلّا, مما زاد من حدة العنف في جنوب لبنان, وقد أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤوليتها عن عدة غارات جوية على مواقع حزب الله, مؤكدة أنها دمرت بنجاح منشآت تستخدم لإطلاق هجمات ضد إسرائيل, في الجانب الإسرائيلي, تبقى الوضعية متوترة حيث سقطت سبعة صواريخ أُطلقت من لبنان في طبريا, ولحسن الحظ, لم تُسجل أي إصابات, لكن هذا الحادث يبرز عدم الاستقرار المستمر في المنطقة, مع استمرار العمليات العسكرية, تتزايد المخاوف بشأن العواقب الإنسانية واحتمالية تصاعد النزاع إلى نطاق أوسع.
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