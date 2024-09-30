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الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط العسكري

9/30/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، فجر اليوم الإثنين، مخيم شعفاط العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بهدمت منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.

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