الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط العسكري

الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط العسكري
التاريخ
9/30/2024 2:08:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، فجر اليوم الإثنين، مخيم شعفاط العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بهدمت منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.
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