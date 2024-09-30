الحرب على غزة في يومها ال 360.. شهداء وجرحى في غارات على مناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 360 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41,595 شهيدا و 96,251 جريحا منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

واستشهد 9 مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واصيب ٤١ مواطن .

وشن الاحتلال الحربي غارات ليلية أسفرت عن شهداء في خان يونس ودير البلح بالقطاع.



