الحرب على غزة في يومها ال 360.. شهداء وجرحى في غارات على مناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 360 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41,595 شهيدا و 96,251 جريحا منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
واستشهد 9 مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واصيب ٤١ مواطن .
وشن طيران الاحتلال الحربي غارات ليلية أسفرت عن شهداء في خان يونس ودير البلح بالقطاع.
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