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الحرب على غزة في يومها ال 360.. شهداء وجرحى في غارات على مناطق متفرقة من القطاع

9/30/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 360 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41,595 شهيدا و 96,251 جريحا منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

واستشهد 9 مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واصيب ٤١ مواطن .

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات ليلية أسفرت عن شهداء في خان يونس ودير البلح بالقطاع.


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