ترجيح انخفاض أسعار السجاد في موسم الشتاء بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - توقع عاملون في قطاع السجاد والموكيت في السوق المحلية، أن تنخفض الأسعار خلال الموسم الشتوي المقبل بنسبة 25 %، مقارنة مع الموسم الماضي رغم الارتفاع الذي طرأ عالميا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

وأوضح هؤلاء لـ"الغد"، أن حالة الركود التي تسيطر على القطاع منذ الموسم الماضي نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتأثر المزاج العام بالعدوان الإسرائيلي في المنطقة دفعت التجار إلى خفض الأسعار للموسم الجديد، سعيا منهم لتشجيع المواطنين في الإقبال على الشراء وتنشيط القطاع.

وأكد العاملون أن القطاع يعاني من مجموعة من التحديات التي شكلت عبئا عليه وألحقت الضرر به خلال الفترة الماضية، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم الضريبية، إضافة إلى تعدي بعض القطاعات الأخرى على القطاع وممارسة نشاطه، إلى جانب دخول بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطبقة على السجاد المستورد من قبل التجار، مطالبين في هذا الصدد الحكومة والجهات الرقابية بضرورة معالجة هذه التحديات، إضافة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

ويذكر أن مستوردات الأردن من السجاد وأغطية الأرضيات من المواد النسيجية

تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما نسبته 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.2 مليون دينار.

وأكد نقيب تجار السجاد والموكيت أحمد الجنيدي، انخفاض أسعار السجاد والموكيت في السوق المحلية بشكل ملموس خلال الموسم الشتوي، بنسبة 25 % مقارنة مع الموسم الماضي، رغم ارتفاع أسعاره عالميا.

وبين الجنيدي أن حالة الركود التي شهدتها السوق في الموسم الماضي، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تأثر الرغبة الشرائية لدى المواطنين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، دفعت التجار إلى تخفيض الأسعار للموسم الحالي وتنظيم عروض وتخفيضات على مختلف أصناف السجاد والموكيت، بهدف تشجيع المواطنين للإقبال على شراء السجاد والموكيت بما يمكن التجار من الإيفاء باللتزاماتهم المالية والتشغيلية.

وأعرب الجنيدي عن أمله أن ينجح خفض الأسعار في تحسين مستوى الطلب على السجاد والموكيت في القطاع، وأن تكسر حالة الركود التي شهدها في الموسم الماضي.

وحول مستويات الأسعار المتوقعة للسجاد والموكيت، أوضح الجنيدي أنه من المتوقع أن يتراوح سعر المتر من السجاد المنسوج

ذي الجودة التجارية، ما بين 15-7 دينارا، بينما سيترواح سعر المتر لصنف متوسط الجودة من 50-15 دينارا، في حين سيتراوح سعر المتر للصنف مرتفع الجودة ما بين 50-100 دينار، أما في ما يتعلق بسعر متر الموكيت، فمن المتوقع أن يتراوح سعره ما بين 15-2 دينارا.

وأشار الجنيدي إلى أن النسبة الكبرى من السجاد والموكيت في السوق المحلية، مستوردة خارجيا من دول عدة ومنها تركيا، بلجيكا، الصين، الإمارات، السعودية وإيران، لافتا إلى وجود سجاد مصنع محليا ويتمتع بمستوى جيد من الجودة، إلا أن تكلفته على التجار تبقى مرتفعة ما يجعله غير تنافسي مع الأصناف المستوردة.

ولفت الجنيدي إلى أن تجار السجاد والموكيت محليا، يواجهون مجموعة من التحديات التي أثرت عليهم بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم الضريبية، إضافة إلى تعدي بعض القطاعات الأخرى على القطاع وممارسة نشاطه، داعيا في هذا الإطار إلى أهمية إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية على القطاع، والإسراع في إطلاق قوائم إرشادية لمستورداتهم.



من جانبه، توقع المستورد والمستثمر في القطاع جمال عاشور أن يطرأ تراجع على أسعار السجاد والموكيت في الموسم الشتوي الجديد، ويسجل تراجعا يتراوح ما بين

20-30 %، مقارنة مع مستويات أسعاره في الموسم الماضي.

وأكد عاشور أن السوق المحلية تشهد منافسة كبيرة بين تجار السجاد منذ بداية الموسم، من خلال اللجوء إلى تنظيم مهرجانات وعروض تخفيضية بقصد استقطاب المشترين ومحاولة تنشيط الطلب على منتجات السوق التي عانت من العزوف في العام الماضي.

واعتبر عاشور أن الموسم الماضي، كان من أسوأ المواسم التي تمر على القطاع في السنوات الخمس الأخيرة، إذ هوت المبيعات بصورة كبيرة لدى أغلب التجار، مع تأثر المواطنين بالظروف الاقتصادية الصعبة وتغير سلوكهم الاستهلاكي الذي بات يجنح نحو الأساسيات، عدا عن انعكاسات العدوان الإسرائيلي المستمر على مزاج المواطنين الشرائي.

إلى ذلك، اتفق المستثمر في القطاع وحيد المجدولاي مع سابقيه بتوقعه انخفاض أسعار بيع السجاد والموكيت في السوق المحلية، مقارنة مع الموسم الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، إذ إن حالة الركود التي تسيطر على القطاع منذ العام الماضي استدعت من التجار التوجه إلى خفض الأسعار سعيا لتنشيط الحركة التجارية لديهم.

وشدد المجدلاوي على أن تجار السجاد والموكيت في السوق المحلية يواجهون مشاكل وتحديات عدة، أضرت بالقطاع في السنوات الأخيرة ومنها تغول بعض القطاعات التجارية على ممارسة نشاطهم، عدا عن دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطبقة على السجاد الذي يستورده التجار، ويتم بيع هذه المنتجات إلكترونيا أو من خلال بعض القطاعات بأسعار منخفضة.

وبهدف حماية قطاع تجار السجاد والموكيت وحماية العاملين فيه، طالب المجدلاوي الجهات المعنية بضرورة ضبط السوق المحلية وحماية المنافسة العادلة، إضافة إلى تطبيق تعليمات المواصفات والمقاييس على السلع والمنتوجات، إلى جانب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.





وتشير تقديرات إلى أن عدد المحال والمعارض المتخصصة في بيع السجاد والموكيت في الأردن يقدر بنحو 160 محلا، عدا عن انتشار بيع السجاد والموكيت في أغلب محال ومعارض الأثاث المنتشرة في المحافظات.

ويوجد في الأردن 6 مصانع مختصة في صناعة وإنتاج السجاد والموكيت، ويقدر حجم رأسمالها بحوالي 180 مليون دينار.

