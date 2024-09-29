الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 29 - 9 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان بعد أيام من تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بيروت.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال بين الوزيرين ناقشا خلاله "أهمية الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان بما في ذلك من خلال دفع العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وأضافت البيان أن الطرفين استعرضا أيضا "الجهود الجارية لحل الصراع في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
ودعت الولايات المتحدة والسعودية والامارات وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان الأربعاء الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية لمدة 21 يوما والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب اقليمية.(النهاية)
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