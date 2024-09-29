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الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان

9/29/2024 11:57:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان بعد أيام من تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بيروت.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال بين الوزيرين ناقشا خلاله "أهمية الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان بما في ذلك من خلال دفع العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وأضافت البيان أن الطرفين استعرضا أيضا "الجهود الجارية لحل الصراع في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
ودعت الولايات المتحدة والسعودية والامارات وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان الأربعاء الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية لمدة 21 يوما والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب اقليمية.(النهاية)

ع س ج / ف ا س



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