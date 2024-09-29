خيطان يتعادل مع السالمية (1-1) بمواجهات الجولة السادسة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) -- تعادل فريق نادي خيطان لكرة القدم
اليوم الأحد مع نظيره السالمية بنتيجة (1-1) ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين).
وافتتح لاعب
(السالمية) اليكس ليما التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة الـ34 من شوط المباراة الأول لينهي السالمية الشوط متقدما بهدف.
واستطاع (اليرموك) معادلة النتيجة في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الـ54 عن طريق النيجيري شيما اكاس ليخرج كلا الفريقين بنقطة واحدة من المباراة.
وبعد نهاية الجولة يتصدر ترتيب دوري زين نادي الكويت ب18 نقطة يليه العربي ثانيا ب15 نقطة والسالمية ثالثا ب11 نقطة يلية الفحيحيل رابعا بعشر نقاط والقادسية خامسا بسبع نقاط.
وجاء التضامن في المركز السادس بسبع نقاط يليه خيطان بخمس نقاط وياتي كاظمة ثامنا باربع نقاط والنصر تاسعا بأربع نقاط واليرموك عاشرا بثلاث نقاط.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
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