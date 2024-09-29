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منتخب قطر للشباب يتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما بعد فوزه على نظيره الأردني

9/29/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 9 (كونا) -- تأهل المنتخب القطري للشباب اليوم الأحد إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم المقررة في الصين عام 2025 عقب فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي المباراة التي استضافها ملعب (عبدالله بن خليفة) سجل أهداف المنتخب القطري كل من محمد خالد وبسام عادل وإبراهيم الحسن في الدقائق (6) و(51) و(55) فيما سجل للمنتخب الأردني عودة الفاخوري وبسام عادل بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (39) و(69).
وتصدر المنتخب القطري المجموعة العاشرة التي ضمت إلى جانبهما كلا من منتخبي هونغ كونغ الصين وسنغافورة بتسع نقاط في المجموعة بفوزه في مبارياته الثلاث حيث تفوق في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي سنغافورة وهونغ كونغ (3 - 0) و (2 - 0) على التوالي بينما احتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وتتأهل إلى النهائيات القارية المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 والمقررة في تشيلي. (النهاية)

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