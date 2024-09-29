منتخب قطر للشباب يتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما بعد فوزه على نظيره الأردني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 29 - 9 (كونا) -- تأهل المنتخب القطري للشباب اليوم الأحد إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم
المقررة في الصين عام 2025 عقب فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي المباراة التي استضافها ملعب (عبدالله بن خليفة) سجل أهداف المنتخب القطري كل من محمد خالد وبسام عادل وإبراهيم الحسن في الدقائق (6) و(51) و(55) فيما سجل للمنتخب الأردني عودة الفاخوري وبسام عادل بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (39) و(69).
وتصدر المنتخب القطري المجموعة العاشرة التي ضمت إلى جانبهما كلا من منتخبي هونغ كونغ الصين وسنغافورة بتسع نقاط في المجموعة بفوزه في مبارياته الثلاث حيث تفوق في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي سنغافورة وهونغ كونغ (3 - 0) و (2 - 0) على التوالي بينما احتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وتتأهل إلى النهائيات القارية المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 والمقررة في تشيلي. (النهاية)
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