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رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر الكويت قيادة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني

9/29/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 9 (كونا) -- أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب عن الشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الخطيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب توقيع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتمويل علاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير مصاريف تشغيل مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني في القطاع..
وثمن الخطيب العلاقة "التاريخية" بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني مشيرا إلى أن وجود مكتب للهلال الأحمر الفلسطيني بدولة الكويت ساهم في توطيد وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال إن الشعب الفلسطيني يواجه معركة شرسة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مشيرا إلى التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني والمصري لإقامة المستشفى الميداني في القطاع لعلاج المرضى والجرحى.
وأوضح الخطيب أن المستشفى موجود الآن في قطعة أرض ملحقة بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في (خانيونس) مؤكدا أن عبء تكلفة وتشغيل المستشفى وتوفير الأطباء والتمريض "كبير".
وأضاف "كنا على أمل أن يكون معبر رفح مفتوح الآن وأن تكون هناك إمكانية للطواقم الطبية المصرية أن تساهم في تشغيل المستشفى الميداني".
ونوه الخطيب بأن الهلال الأحمر الكويتي سيساهم من خلال الاتفاقيتين بمصاريف تشغيل المستشفى الميداني في قطاع غزة فضلا عن تمويل علاج عدد من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في مستشفى فلسطين بالقاهرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يقوم حاليا بإعادة تطوير مستشفى فلسطين وتجهيزه ليكون مركزا طبيا متقدما يقوم بعلاج الجرحى والمرضى من قطاع غزة.
وكانت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس وقعت مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اتفاقيتين لتمويل علاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير مصاريف تشغيل مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني في القطاع. (النهاية)

ا س م / م م ج




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