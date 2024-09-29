رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر الكويت قيادة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 29 - 9 (كونا) -- أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب عن الشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الخطيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب توقيع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتمويل علاج
المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير مصاريف تشغيل مستشفى
الهلال الأحمر الكويتي الميداني في القطاع..
وثمن الخطيب العلاقة "التاريخية" بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني مشيرا إلى أن وجود مكتب للهلال الأحمر الفلسطيني بدولة الكويت ساهم في توطيد وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال إن الشعب الفلسطيني يواجه معركة شرسة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مشيرا إلى التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني والمصري لإقامة المستشفى الميداني في القطاع لعلاج المرضى والجرحى.
وأوضح الخطيب أن المستشفى موجود الآن في قطعة أرض ملحقة بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في (خانيونس) مؤكدا أن عبء تكلفة وتشغيل المستشفى وتوفير الأطباء والتمريض "كبير".
وأضاف "كنا على أمل أن يكون معبر رفح مفتوح الآن وأن تكون هناك إمكانية للطواقم الطبية المصرية أن تساهم في تشغيل المستشفى الميداني".
ونوه الخطيب بأن الهلال الأحمر الكويتي سيساهم من خلال الاتفاقيتين بمصاريف تشغيل المستشفى الميداني في قطاع غزة فضلا عن تمويل علاج عدد من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في مستشفى فلسطين بالقاهرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يقوم حاليا بإعادة تطوير مستشفى فلسطين وتجهيزه ليكون مركزا طبيا متقدما يقوم بعلاج الجرحى والمرضى من قطاع غزة.
وكانت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس وقعت مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اتفاقيتين لتمويل علاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير مصاريف تشغيل مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني في القطاع. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN29092024000071011013ID1108727881
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