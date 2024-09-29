السعودية تعلن تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 9 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد تقديم دعم مالي شهري لفلسطين لمعالجة الوضع الانساني في قطاع غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الدعم يأتي بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة ومنها القانون الدولي الإنساني.
وأضاتف الوكالة أن المملكة تجدد التأكيد على الجهود الحثيثة التي تبذلها بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لايقاف اطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني مشددة على حرصهما لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبينت أن السعودية تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية التي تعد قضيتها المركزية ذات الأولوية إذ بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترؤسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه التي أثمرت عن اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين. (النهاية)
خ ن ش / م ع ح ع
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