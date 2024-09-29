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السعودية تعلن تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني بغزة

9/29/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد تقديم دعم مالي شهري لفلسطين لمعالجة الوضع الانساني في قطاع غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الدعم يأتي بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة ومنها القانون الدولي الإنساني.
‏ وأضاتف الوكالة أن المملكة تجدد التأكيد على الجهود الحثيثة التي تبذلها بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لايقاف اطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني مشددة على حرصهما لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
‏ وبينت أن السعودية تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية التي تعد قضيتها المركزية ذات الأولوية إذ بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترؤسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه التي أثمرت عن اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين. (النهاية)

خ ن ش / م ع ح ع



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