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رابطة العالم الاسلامي تثمن إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري لفلسطين

9/29/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 9 (كونا) -- ثمنت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وأشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه "المبادرة التاريخية" التي تنطلق من مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة كما تعبر عن "التضامن التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني".
وأعرب العيسى عن تقديره للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج وتمكنها من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة.
واشار الى ما ستسفر عنه المبادرة من التخفيف من الآثار الكارثية التي خلفتها الانتهاكات المروعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت الى ترؤس المملكة للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه والتي أثمرت اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين.
وأعلنت السعودية في وقت سابق من اليوم تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة ومنها القانون الدولي الإنساني. (النهاية)

ف ن / م ع ح ع




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