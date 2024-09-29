رابطة العالم الاسلامي تثمن إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري لفلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 29 - 9 (كونا) -- ثمنت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وأشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه "المبادرة التاريخية" التي تنطلق من مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة كما تعبر عن "التضامن التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني".
وأعرب العيسى عن تقديره للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج وتمكنها من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة.
واشار الى ما ستسفر عنه المبادرة من التخفيف من الآثار الكارثية التي خلفتها الانتهاكات المروعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت الى ترؤس المملكة للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه والتي أثمرت اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين.
وأعلنت السعودية في وقت سابق من اليوم تقديم دعم مالي شهري لفلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة ومنها القانون الدولي الإنساني. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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