لا مساس بأسعار الطحين المدعومة باسم الساعي: أسعار الطحين الخاضعة للرقابة لن تتأثر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬غذاء‭) ‬باسم‭ ‬الساعي‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الطحين‭ ‬المدعومة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬لن‭ ‬تتأثر‭ ‬ولن‭ ‬تمس‭ ‬مثل‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬أو‭ ‬منتجات‭ ‬أخرى‭ ‬يستخدم‭ ‬فيها‭ ‬الطحين‭ ‬المدعوم،‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬ستقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المدعومة‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬والفنادق‭ ‬وشركات‭ ‬الأغذية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الغذائية‭ ‬التجارية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬حجم‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يبلغ‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ويشمل‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالغذاء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬طردية‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬للغذاء،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬غذاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬مبادراتها‭ ‬وتركيزها‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتوفير‭ ‬الأشياء‭ ‬الأساسية‭ ‬الضرورية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬قصيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الأجل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬غذاء‮»‬،‭ ‬تشمل‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬وشركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بدء‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬جديد‭ ‬للمطاحن،‭ ‬كما‭ ‬أُنجزت‭ ‬توسعات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬تلبي‭ ‬حاليًا‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬اللحم،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬إمكانية‭ ‬كبيرة‭ ‬لزيادة‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬لتلبية‭ ‬نسبة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬الخطة‭ ‬والتصور‭ ‬الحالي‭ ‬يستوجب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬التوجه‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي،‭ ‬نظرًا‭ ‬لمحدودية‭ ‬المياه‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الزراعة،‭ ‬وقد‭ ‬قمنا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بزيارة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سالك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬معهم‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬خبرتهم‭ ‬الممتدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬كذلك‭ ‬هناك‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نتاج‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية،‭ ‬وكذلك‭ ‬زيارة‭ ‬للكويت‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬خبرات‭ ‬شركة‭ ‬المطاحن‭ ‬الكويتية‭ ‬وكي‭ ‬دي‭ ‬دي،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الزراعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصادر‭ ‬التمويل،‭ ‬أكد‭ ‬الساعي‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شركة‭ (‬غذاء‭) ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬المناسب‭ ‬لمشاريعها‭ ‬التوسعية‭ ‬من‭ ‬موردها‭ ‬والجزء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭.‬‮

‬