لا مساس بأسعار الطحين المدعومة باسم الساعي: أسعار الطحين الخاضعة للرقابة لن تتأثر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس مجلس إدارة شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء) باسم الساعي أن أسعار الطحين المدعومة الخاضعة للرقابة لن تتأثر ولن تمس مثل أسعار الخبز أو منتجات أخرى يستخدم فيها الطحين المدعوم، وأن أي تغييرات ستقتصر فقط على المنتجات المدعومة غير الخاضعة للرقابة والتي تستخدم في المطاعم والفنادق وشركات الأغذية والأنشطة الغذائية التجارية.
وأضاف: «أن حجم قطاع الأغذية في البحرين يبلغ في حدود 1.2 مليار دينار بحريني، ويشمل جميع القطاعات المتعلقة بالغذاء، مشيرا إلى وجود علاقة طردية بين النمو السكاني والاقتصادي والحاجة المتزايدة للغذاء، مما دفع شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء» إلى توجيه مبادراتها وتركيزها لتلبية احتياجات البحرين من الأمن الغذائي وتوفير الأشياء الأساسية الضرورية، وذلك ضمن خطة قصيرة ومتوسطة الأجل»، مشيرا إلى أن الشركات التي تحت مظلة «غذاء»، تشمل الشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، كما يتم العمل على تسريع التوسع في جميع هذه الشركات، حيث سيتم بدء الاستثمار في مصنع جديد للمطاحن، كما أُنجزت توسعات في الشركة العامة للدواجن، لافتا إلى أن شركة دلمون للدواجن تلبي حاليًا 20% من احتياجات السوق من اللحم، مع وجود إمكانية كبيرة لزيادة هذه النسبة لتلبية نسبة أكبر من احتياجات السوق المحلي، مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: «على المدى الطويل، الخطة والتصور الحالي يستوجب في بعض المشاريع التوجه خارج البحرين نحو مستوى إقليمي ودولي، نظرًا لمحدودية المياه والأراضي الزراعية التي تعيق إنشاء مشاريع كبيرة، بالإضافة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا في مختلف أنواع الزراعة، وقد قمنا مؤخرًا بزيارة لشركة «سالك» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اللقاء مع القائمين على الشركة لبحث سبل التعاون معهم نظراً إلى خبرتهم الممتدة في قطاع الأغذية والأمن الغذائي، كذلك هناك زيارة مرتقبة في أكتوبر المقبل لسلطنة عمان للتعرف على شركة «نتاج»، التي تركز على قطاع الأغذية، وكذلك زيارة للكويت للاطلاع على خبرات شركة المطاحن الكويتية وكي دي دي، وقد تم اللقاء مع المنظمة العربية للاستثمار الزراعي لتعزيز التعاون في هذا القطاع من خلال زيارة رئيس المؤسسة الأخيرة للبحرين، وتهدف هذه الزيارات إلى التعرف على التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات وبناء جسور التعاون مع هذه الشركات والمؤسسات».
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أكد الساعي أن الشركات التي تحت مظلة شركة (غذاء) تسعى إلى الحصول على التمويل المناسب لمشاريعها التوسعية من موردها والجزء الآخر من جهات خارجية.
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