بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 250 مليون دينار لدعم البرامج والخدمات الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬بوبيان‮»‬‭ ‬الكويتي،‭ ‬تقضي‭ ‬بتوفير‭ ‬تمويل‭ ‬مشترك‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لدعم‭ ‬وتنمية‭ ‬البرامج‭ ‬والخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسياسات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬لقطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المشترك‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬توفير‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬المرنة‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مستمراً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الشراكات‭ ‬البناءة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لإنجاز‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والخدمية‭ ‬والعقارية،‭ ‬ويلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية،‭ ‬وسوف‭ ‬تتيح‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬السكنية‭ ‬المتنامية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬طالب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬سكنية‭ ‬ميسرة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬يتيح‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬السكنية‭ ‬لمواطني‭ ‬المملكة‭.‬

بدورها‭ ‬أضافت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لتمويل‭ ‬المبادرات‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬سكنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عادل‭ ‬الماجد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬بوبيان‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬بوبيان‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالتنوع‭ ‬والمرونة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬لكوننا‭ ‬ندرك‭ ‬جيداً‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬ومساهماته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬ومشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬بوبيان‭ ‬بدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬