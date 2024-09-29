بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 250 مليون دينار لدعم البرامج والخدمات الإسكانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، ومجموعة بنك «بوبيان» الكويتي، تقضي بتوفير تمويل مشترك بقيمة 250 مليون دينار بحريني، يتم تخصيصه لدعم وتنمية البرامج والخيارات الإسكانية للمواطنين، وفقاً للسياسات الإسكانية التي تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذها في إطار رؤية الحكومة لقطاع السكن الاجتماعي بالمملكة.
وأكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أن توقيع اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 250 مليون دينار يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، في مقدمتها برنامج التمويلات الإسكانية الذي يشهد نمواً مستمراً على صعيد إقبال المواطنين على الاستفادة منه، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها بهدف توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن، والمدرجة في برنامج الحكومة.
وأضافت أن مثل تلك الشراكات البناءة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال توفير الدعم اللازم لإنجاز الخطط والمشاريع التنموية، وهو ما ينعكس بالنتائج الإيجابية على العديد من القطاعات، ولا سيما القطاعات المصرفية والخدمية والعقارية، ويلبي احتياجات المواطنين.
من جهته، أشار عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلا: «يفخر بنك البحرين الوطني بدعم هذه المبادرة المهمة التي من شأنها تسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية، وسوف تتيح لبنك الإسكان تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية، وتعزيز الإمكانيات المالية اللازمة لدعم المشاريع السكنية في المملكة».
من جانبه قال عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان إن هذه الاتفاقية تمثل إضافة كبيرة للجهود الرامية إلى توفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين، منوهاً إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنوك يتيح لبنك الإسكان تحقيق أهدافه ومواصلة دعم الاحتياجات السكنية لمواطني المملكة.
بدورها أضافت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلة: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس التزام بنك البحرين الإسلامي بدعم المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع، معربين عن فخرنا واعتزازنا بالشراكة مع بنك الإسكان لتمويل المبادرات السكنية التي توفر حلولاً سكنية للمواطنين البحرينيين وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة».
وقال عادل الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان: «نفخر بالمشاركة في هذا التعاون الاستراتيجي الذي سيكون له تأثير واضح على قطاع الإسكان في البحرين، مؤكداً حرص بنك بوبيان على المساهمة في هذه المبادرات من خلال حلول تمويلية مبتكرة تتمتع بالتنوع والمرونة والكفاءة، لكوننا ندرك جيداً دور القطاع المصرفي ومساهماته في دعم المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وهو ما يعكس التزام بنك بوبيان بدعم مشاريع الاستدامة في الكويت والمنطقة».
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