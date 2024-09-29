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((سيدات الأعمال البحرينية)) تنظم ((المنتدى العالمي لسيدات الأعمال)) يناير المقبل

9/29/2024 11:56:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ثمنت‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬بكل‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬للمنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬‭- ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬بفندق‭ ‬الفور‭ ‬سيزونز‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬ودولية‭ ‬واسعة‭.‬

وأكدت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬حضره‭ ‬ممثلو‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجمعية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬لسلسلة‭ ‬ممتدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬على‭ ‬أرقى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهي‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬تاريخية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬تحقيقها‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬لمعظم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وثقافيا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أبرز‭ ‬الأثر‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬ومستمرة‭.. ‬وهو‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬نالت‭ ‬منه‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬حظا‭ ‬وافرا‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أبرز‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬24‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬إنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬وقصص‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭.. ‬وهو‭ ‬السبيل‭ ‬الذي‭ ‬استمدت‭ ‬منه‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نهجها‭ ‬الفعال‭ ‬والناجع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خطط‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وتفعيل‭ ‬سياسات‭ ‬‮«‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭ ‬وتميز‭.‬

وتابعت‭ ‬جناحي‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬يسلط‭ (‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭) ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬الجذري‭ ‬للشخصية‭ ‬الفكرية‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬وتشجيع‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الرحب‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لرائدات‭ ‬الاعمال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتدئات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رؤيتهن‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬العصر‭ ‬المتسارع‭ ‬بالإنجازات‭. ‬كما‭ ‬سيركز‭ ‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬صديق‭ ‬للأعمال‭ ‬والتعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬لزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التجارة‭ ‬بينهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والسلع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ربط‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولي‭.‬

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