((سيدات الأعمال البحرينية)) تنظم ((المنتدى العالمي لسيدات الأعمال)) يناير المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بكل التقدير والامتنان الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للمنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 12 - 15 يناير 2025م بفندق الفور سيزونز بخليج البحرين بمشاركة خليجية وعربية ودولية واسعة.
وأكدت أحلام جناحي رئيسة مجلس إدارة الجمعية في مؤتمر صحفي حضره ممثلو وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية والذي نظمته الجمعية بهذه المناسبة أن «المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال» يأتي امتدادا لسلسلة ممتدة من الفعاليات الإقليمية والدولية التي نظمتها مملكة البحرين خلال العقدين الأخيرين على أرقى مستوى من التنظيم في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم للمرأة البحرينية، وهي الرعاية التي أوصلت المرأة في عهد جلالته إلى مكانة تاريخية لم يسبق تحقيقها عبر التاريخ، مؤكدة أن الدعم المستمر لجلالة الملك لمعظم للمرأة البحرينية ودورها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كان له أبرز الأثر فيما وصلت إليه المرأة في عهد جلالته من نجاحات كبيرة ومستمرة.. وهو الدعم الذي نالت منه جمعية سيدات الأعمال «حظا وافرا» بفضل الله كان له أبرز الأثر في مسيرة الجمعية التي تجاوزت 24 عاما.
وقالت أحلام جناحي إن مملكة البحرين تعد واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي عززت إنجازات المرأة وقصص نجاحها في عالم الأعمال.. وهو السبيل الذي استمدت منه حكومة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نهجها الفعال والناجع في تحقيق خطط تمكين المرأة على كافة الأصعدة وتفعيل سياسات «التوازن بين الجنسين» بكل اقتدار وتميز.
وتابعت جناحي قائلة «يسلط (المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال) الضوء على التركيز على التطوير الجذري للشخصية الفكرية لدى المرأة في عالم الأعمال وتشجيع إنجازاتها في هذا المجال الرحب وتمهيد الطريق لرائدات الاعمال وسيدات الأعمال المبتدئات على تطوير رؤيتهن بما يتناسب مع العصر المتسارع بالإنجازات. كما سيركز المنتدى والمعرض على إنجاز سيدة الأعمال البحرينية في عالم إدارة الشركات، بالإضافة إلى اعتماد البحرين كمركز صديق للأعمال والتعاملات المالية والتجارة الدولية، وإيجاد فرص لسيدات الأعمال لزيادة مستوى التجارة بينهن من خلال مشاركة وتبادل الخبرات والسلع بشكل مباشر، وخلق المزيد من الأعمال المتخصصة التي من شأنها ربط سيدات الأعمال في البحرين مع مجتمع الأعمال الدولي.
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